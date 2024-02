O (extra) ordinário universo de Rafael Sica, destaque gaúcho nos quadrinhos

Independentemente da proposta escolhida, o traço é inconfundível. "O que me impressiona no Sica é como ele achou uma voz e um lugar de onde falar, e está constantemente ampliando, reconfigurando, brincando de uma maneira séria com o mundo e com o próprio meio dos quadrinhos. Uma espécie de matéria que se expande e absorve tudo o que encontra pela frente, transformando o que cai em em seu campo de atração", diz o amigo e também artista gráfico Fabio Zimbres. "Não consigo evitar esse tom dramático, mas na verdade é o contrário: do jeito que ele faz, parece tão comum quanto dar uma volta na quadra."

Ao todo, Sica tem 11 obras publicadas, em um trabalho difícil de classificar. Alguns exemplos dessa variedade são Fachadas (2017) e Triste (2019); o primeiro é um caderninho em formato sanfonado, com desenhos de casas antigas, onde se passam situações ora banais, ora non sense, enquanto o segundo traz o mesmo personagem, sempre com o olhar perdido e desolado, em múltiplos cenários. Já Ninguém Dormia (2022) é um livro infantil "para ninar fantasmas" - e um dos raros com textos.

Mesmo com um trabalho que passa longe do óbvio, Sica contacom um público fiel. Prova disso é A Última Enciclopédia, um de seus projetos mais ousados. Trata-se de uma série de gravuras de tiragem limitada, cada uma referenciando uma área do conhecimento humano, com ilustrações que remetem às coleções de livros que serviam de consulta muito antes de ferramentas como Google, Wikipedia ou ChatGPT. A iniciativa foi viabilizada em 2023 pelo ateliê e estúdio de serigrafia Caderno Listrado, também responsável pela loja virtual do autor (rafaelsica.com.br). A cada mês, os assinantes recebiam um dos dez "volumes".

De fato, mesmo que Sica experimente em diversos formatos - quase sempre passando muito longe do que se convencionou como uma história em quadrinhos -, há características que se fazem presentes em todos os seus desenhos. A começar pela ausência de cores (no máximo, tons de cinza) e de diálogos. O traço é minimalista e detalhista ao mesmo tempo. Utilizando boas doses de surrealismo, o ilustrador dá vida a personagens extremamente humanos, habitantes de um mundo repleto de melancolia, solidão e medo.

As estranhas situações descritas acima são retratadas em algumas das tirinhas de Ordinário, do pelotense Rafael Sica. Publicado em 2010 e relançado em edição ampliada no ano passado, o livro é praticamente o cartão de visitas de um dos mais inquietos desenhistas contemporâneos.

Encontrando um caminho no desenho

IIustração do livro Ordinário ressalta o clima entre o melancólico e o nonsense do universo de Rafael Sica RAFAEL SICA/REPRODUÇÃO/JC

A primeira referência de um desenhista é, geralmente, um gibi lido na infância. Não é esse o caso de Rafael Sica. Ele confessa que sempre foi mais interessado em política, muito presente em sua obra. Tem mais afinidade com o realismo mágico de Gabriel García Márquez e Julio Cortázar do que com os personagens da Marvel.

"Não fui um grande leitor de quadrinhos. Pulei a fase de super-heróis. Mas sempre gostei de desenhar. Minha mãe, Clarice, foi uma grande influência, pois era estilista, criava roupas para uma loja de Pelotas. E nunca deixava faltar papel, caneta e lápis em casa", diz o desenhista de 44 anos.

A charge e o cartum vieram antes dos quadrinhos. Por meio do pai, Carlos, hoje ex-bancário, acabou publicando sua primeira ilustração, em um jornal sindical da região. "O desenho se uniu à crítica social e me levou para o humor gráfico. Acho que tinha uns 16 anos na época."

A partir daí, as coisas foram acontecendo. Fez uma oficina com André Macedo, conhecido pelas tirinhas de Libório e Betinho no jornal Diário Popular ("ele foi o primeiro cara que prestou atenção no meu desenho e me incentivou"). Em paralelo, conseguiu uma bolsa de estudos para cursar jornalismo na Universidade Católica de Pelotas (UCPel). "Eu nem pensava em fazer faculdade, ia mal na escola e estava sempre trabalhando. Esse era o curso mais próximo que tinha de desenho. Acabei entrando meio de gaiato", ri.

O jornalismo o ajudou a conhecer pessoas e ter acesso a publicações de todo o País, em uma época em que a internet ainda estava engatinhando. "Eu morava na região do Obelisco, no Areal, e vivia mais ligado ao que acontecia no próprio bairro. A universidade acabou me trazendo para o centro da cidade e me possibilitando ter mais contato com o desenho", observa.

Em 1999, Macedo o convidou para cobrir suas férias no Diário Popular. Não demorou para que Sica conquistasse seu próprio espaço, com tirinhas que já davam mostras de estilo nada convencional. E, já imerso no mundo das artes gráficas, ajudou a organizar um evento de quadrinhos em 2001, com a presença do cartunista Adão Iturrusgarai.

Gaúcho radicado no centro do País desde o início da década de 1990, o criador dos cowboys gays Rocky & Hudson e de Aline e seus dois namorados se encantou com o traço do guri. E botou "pilha" para que ele fosse para São Paulo.

"Naquela época, o Sica fazia uns bonequinhos narigudos parecidos com os meus e do Angeli. Era algo bem de humor. Aí foi amadurecendo, né? O trabalho dele ficou mais complexo, sombrio e poético", afirma Adão. "O cara enveredou por um caminho bem original, que fez com que sua obra ganhasse mais expressão ainda. Virou artista, com um traço de qualidade impressionante."

Sica ouviu o conselho. Formou-se em dezembro de 2003 e, no mês seguinte, já estava morando em um quarto de pensão na maior cidade do Brasil.

Na bagagem, vários desenhos impressos e alguns originais. "O Adão, que na época vivia no Rio de Janeiro, me passou vários contatos em São Paulo. Montei uma pastinha e fui bater de porta em porta. E assim comecei lá, meio devagar, fazendo freelas de ilustração e quadrinhos", lembra Sica, que publicou no caderno Folhateen, do jornal A Folha de S. Paulo, e em revistas como piauí e Soma.

Pouco tempo depois, decidiu criar um blog. A ideia era que o espaço funcionasse como um portfólio virtual, mas acabou se transformando em repositório para suas tirinhas, intituladas Quadrinhos Ordinários.

A originalidade do trabalho logo começou a chamar atenção. Sica foi agraciado duas vezes com o Troféu HQ Mix, maior premiação brasileira na área - em 2005, na categoria Novo Talento, e, em 2009, em Web Quadrinhos. E o conteúdo do blog deu origem a seu primeiro livro, abrindo um portal para esse universo artístico tão peculiar.

"Uma vez entrevistei o Rafael Sica e ele me disse: 'o estranhamento é, para mim, algo fundamental'. Gosto dessa fala porque o que mais me encanta no trabalho dele é exatamente o estranhamento que me causa", afirma o jornalista Ramon Vitral, responsável pelo blog Vitralizado, um dos principais espaços sobre quadrinhos da imprensa brasileira. "A arte dele é, ao mesmo tempo, delicada e bruta, seus desenhos são simples e detalhados. Ele tem um universo estético muito próprio que atrai e causa desconforto."