Diretor e roteirista Jorge Furtado completa 40 anos de sucesso no cinema e televisão

Furtado lembra que desde 2003, ano de O homem que copiava, a bilheteria do cinema nacional só caiu, em parte pela mudança de hábito do público: muitas pessoas acabam assistindo a filmes pelo streaming — e há muitas obras interessantes sendo feitas diretamente para as plataformas digitais. Mesmo assim, acredita em uma recuperação nas salas de exibição. Na semana em que recebeu a reportagem do JC, Minha irmã e eu, de Susana Garcia, atingiu a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas.

Assim, o ano será de muito trabalho para Furtado e, segundo ele, de recuperação do setor audiovisual brasileiro. "Nós estamos nos recuperando de um furacão, que foram os últimos quatro anos. Tinha muito dinheiro do Fundo do Audiovisual que estava sendo arrecadado e que não era distribuído, mas agora está sendo liberado. Eu já ouvi falar em 750 longas que virão em 2024 e 2025 , filmes que estavam represados. Só espero que essa enxurrada que vem aí encontre o seu público."

Mas maio também é o mês de uma estreia muito aguardada no cinema brasileiro. Grande Sertão , adaptação da obra de Guimarães Rosa , tem o roteiro de Furtado e de Guel Arraes e a direção de Arraes — que já levou prêmio de melhor diretor pelo filme em um festival na Estônia. A obra se destaca por transpor o universo de violência dos jagunços do sertão nordestino para os dias atuais, no território da periferia urbana , onde atuam as milícias. O filme acompanha a trajetória de Riobaldo (Caio Blat), que entra para o crime por amor a Diadorim (Luisa Arraes).

Este ano será ainda mais especial por tudo o que está por vir, em especial no mês de maio. É quando o longa Virgínia e Adelaide deve ficar pronto. Gravado em Porto Alegre, a previsão é de que chegue aos cinemas no segundo semestre. Baseado em fatos reais, o filme conta a história do encontro de duas mulheres, em 1937, um ano após a chegada de Adelaide ao Brasil, fugindo da perseguição nazista aos judeus. Juntas, elas fundaram e popularizaram a psicanálise no País e lutaram contra o racismo. Furtado divide a direção com Yasmin Thayná.

São mais de 30 filmes, entre curtas e longas, e mais de 20 projetos para a TV, além de dezenas de prêmios. Em 2024, F urtado está completando 40 anos de carreira no cinema . Seu primeiro trabalho, Temporal, foi lançado em 1984 (codirigido por José Pedro Goulart). Ainda este ano, a Casa de Cinema, administrada por Furtado, Ana Luiza Azevedo, Nora Goulart e Giba Assis Brasil, celebra os 35 anos de Ilha das Flores , o curta-metragem que projetou o trabalho do grupo para o cenário nacional e internacional.

Diretor e roteirista, ou roteirista e diretor. Jorge Furtado não abre mão de fazer as duas atividades, paralelamente. Quando passa muito tempo escrevendo, sente falta do set. Após encarar longas horas de gravação, subindo e descendo morros e tendo noites de insônia, sempre volta ao silêncio do escritório. " Eu só sou diretor porque eu era roteirista e queria fazer do meu jeito . Eu nunca dirigi um roteiro que eu não escrevi. Não faria isso. Mas já escrevi muitas vezes para outros diretores", conta.

É um dia quente e nublado de janeiro na capital gaúcha. A sala de reuniões, no segundo andar da Casa de Cinema de Porto Alegre , exibe uma grande quantidade de kikitos e troféus, bem acima da janela. Os cartazes de alguns dos filmes de maior sucesso da produtora — como O mercado de notícias (2014), O homem que copiava (2003) e Meu tio matou um cara (2004) — cobrem a parede ao lado da mesa. Ali, o cineasta Jorge Furtado recebe a reportagem do Jornal do Comércio para uma conversa sobre sua trajetória, planos futuros e opiniões sobre a realidade brasileira e o cinema.

Descobrindo a direção

O segundo curta assinado por Jorge Furtado e João Pedro Goulart foi O dia em que Dorival encarou a guarda (1986). Na época, Furtado havia retornado à TVE, após dois anos como diretor do Museu de Comunicação Hipólito da Costa. Mas precisou se despedir novamente. " Voltei de Gramado com uma justa causa. " Ele lembra que não foi liberado para ir ao Festival, quando soube que estava concorrendo, mas foi assim mesmo. A Júlia era recém-nascida e o Pedro tinha dois anos. " Eu estava com dois filhos pequenos, demitido, sem um tostão, mas com oito kikitos. " Depois, Furtado trabalhou com publicidade, mas nunca deixou o cinema.

Não precisou de muito tempo para perceber que não tinha vocação para ser médico. Sim: Medicina foi a primeira escolha de Jorge Furtado ao entrar na faculdade . Estudava na Fundação Católica (hoje UFCSPA), em Porto Alegre, quando se descobriu cinéfilo. "Eu era um espectador totalmente amador. Eu via filmes e nem sabia que tinha diretor. E aí, de repente, eu fui ver filmes que fugiam totalmente da lógica do cinema de Hollywood ", conta. Começou a frequentar o Cine Bristol, que ficava na avenida Osvaldo Aranha, dentro do complexo Baltimore. Era um cinema de rua, que exibia ciclos de diretores estrangeiros, como Truffaut, Godard e Resnais. "De repente, eu via cinco em uma semana. Quem nasceu no século XXI não sabe, mas a única maneira de ver filmes era no cinema. Então, eu ia quase todos os dias para não perder", diz.

Unidos pela vontade de viver de cinema

Esses foram os primórdios da Casa de Cinema , que fez história no setor audiovisual. "A experiência anterior aos anos 1980, de fazer cinema, era bem precária.. O que havia era muito incipiente, embora se fizesse cinema, sim", comenta Fatimarlei Lunardelli, jornalista, crítica de cinema e professora da Unisinos. "A Casa representa o início de um projeto mais ambicioso, almejando o modelo do filme comercial."(1988) foi o primeiro curta realizado na sede da Casa de Cinema. E Ilha das Flores (1989) levou o nome da cooperativa para lugares que nem se imaginava.

Sentindo a necessidade de se profissionalizar, a Luz Produções e outras três produtoras resolveram se unir, em 1987, formando uma cooperativa, uma espécie de condomínio de produtoras. "A gente já tinha feito alguns filmes, mas não tínhamos sede. Guardávamos as cópias embaixo das nossas camas. Nos unimos em busca de uma estrutura mínima ", recorda Giba Assis Brasil. Segundo Furtado, no início, fazer cinema em Porto Alegre "era uma loucura". "Considerando que as câmeras não tinham vídeo assistido. Tu filmavas, sem ver exatamente o que estava acontecendo, mandava para São Paulo e ia ver o resultado em uma semana: se a cena está boa, se está em foco, se a atriz está bem ", recorda.

Os porcos continuam no poder

Tudo começou com o Projeto F*da-se (leia-se: "vamos fazer um filme de qualquer jeito"). Foi assim que os jovens realizadores chamaram a proposta de fazer um curta para concorrer em Gramado, sem orçamento. Eles fizeram um concurso interno, em que cada um escreveu um roteiro. Venceu a história de um tomate que é descartado no lixo, chegando a uma ilha onde seres humanos se alimentam do que foi considerado impróprio para a alimentação dos porcos: Ilha das Flores.

O Brasil vivia a hiperinflação e o cinema brasileiro, uma produção muito baixa. O filme explicou de forma inovadora o ciclo econômico da sociedade capitalista e a consequente desigualdade social: com um narrador explicando tudo de forma didática, a partir de um encadeamento de ideias, estilo presente em outros filmes de Furtado. "Ele antecipou um pouco o hipertexto… Aquilo de tu clicar em uma palavra, que leva a uma coisa. Essa coisa leva a outra, que leva a outra…", avalia o roteirista e diretor.

O filme levou nove prêmios no Festival de Gramado e também foi vencedor no Festival de Berlim. "Foi um filme que projetou não só o trabalho do Jorge, mas o cinema do Rio Grande do Sul mundialmente", avalia Fatimarlei Lunardelli, lembrando que ele foi eleito, no Festival de Clermont-Ferrand, um dos 100 filmes de curta-metragem mais importantes da história do cinema. "Em todo lugar que eu vou, como Espanha, Venezuela, tem sempre alguém que diz que viu o filme na escola ou que o usou em sala de aula. Ele tem mais de 100 cópias nos sites de streaming. A gente nunca censurou e provavelmente teria perdido oportunidades de trabalho se assim fizesse," afirma Giba Assis Brasil, montador do curta. "Se tu entrares no Letterbox, que é um site de comentários sobre filmes, vais ver que tem alguém que viu o filme hoje. Ele é visto todos os dias", diz Furtado.

Talvez o sucesso se deva, além do estilo e da estética, à atualidade do tema. "Enquanto o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tem 30 milhões de pessoas passando fome. Esses alimentos são exportados. A soja, por exemplo, vai para a China, que usa para alimentar os porcos. Os porcos continuam no poder", analisa Furtado.