A mente inquieta de Luiz Carlos Maciel, um dos nomes decisivos na contracultura brasileira

Luiz Carlos Maciel e a cidade submersa

"Eu sonhava muito com Porto Alegre.

Não com a cidade toda, mas especialmente com algumas ruas, algumas esquinas, algumas praças; algumas que conheci várias décadas atrás, embora não tivesse sido as mais percorridas, as mais vividas.

A praça da Igreja do Rosário. O Alto da Bronze. Certas esquinas da Rua da Praia. Aquelas ruas das faculdades. Certos trechos da Redenção. A catedral.

Nunca lembrei direito o que acontecia nesses sonhos, nada de interessante provavelmente, mas tais locais apareciam nítidos, mais ou menos como eram quatro décadas atrás ou mais, e, contudo, revestidos de uma luz nova, obscura.

Acontece que Porto Alegre é minha cidade natal e eu a abandonei há quatro décadas".

O trecho acima faz parte do livro As Quatro Estações, publicado em 2001 como sendo a segunda parte das memórias do jornalista, escritor, filósofo, ator e teatrólogo Luiz Carlos Maciel. O texto retrata em parte a estranha e distante convivência que ele tinha com a cidade onde nasceu, em março de 1938, e foi registrado com o nome dado em homenagem ao líder comunista Luís Carlos Prestes, também porto-alegrense. "Minha relação com a cidade é indescritível. A partir de um sonho recorrente que eu tinha, me lembrava de alguns pontos. Foi a cidade da minha adolescência, local em que descobri o teatro, a literatura e a filosofia", me falou Maciel em uma entrevista no começo de 2005.

Maciel estudou num tradicional colégio jesuíta da Capital antes de entrar para a faculdade e se formar em Filosofia aos 20 anos. Ligado a saraus poéticos e grupos teatrais da cidade, Maciel, no final dos anos 1950, fez uma excursão pelo Nordeste com uma escala em Salvador. Nunca mais voltou de forma definitiva para Porto Alegre. "Em Porto Alegre, fiz parte dos grupos teatrais - Clube de Teatro, Teatro Universitário e Teatro de Equipe - e participei do grupo Quixote, no qual publiquei meus poemas. Descobri e li Sartre e Samuel Beckett. Além disso, era sócio do Clube de Cinema e me interessava por tudo que acontecia culturalmente".

Todo esse vínculo com a capital gaúcha seria atropelado e superado por novas emoções. Em Salvador, Maciel pegaria o auge da Renascença baiana patrocinada pelo reitor Edgard Santos. Ficaria próximo de jovens que começavam a agitar a vida cultural da cidade, como Caetano Veloso, João Ubaldo Ribeiro, Paulo Gil Soares e - especialmente - Glauber Rocha. Com Glauber, Maciel teria a noção de que suas ambições teatrais poderiam ser acrescidas por experiências cinematográficas, ampliando suas áreas de atuação. Desse convívio surgiria o convite para que ele estreasse à frente das câmeras como ator em Cruz na Praça, curta-metragem dirigido por Glauber. Mais como experiência do que proposta profissional, a atuação de Maciel não teve grande repercussão e na virada da década seguinte - a década que lhe marcaria para sempre com um de seus principais analistas e memorialistas - Maciel estaria no Carnegie Institute of Technology, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, como bolsista da Fundação Rockefeller, para estudar direção teatral e produção de roteiros.

Anos depois, após quase três décadas de residência fixa no Rio, Maciel ouviria de sua mulher, a atriz Maria Cláudia: "Você está precisando ir a Porto Alegre. Pegue um avião e vá". Espantado, ele disse. "Ué, por quê?". "De vez em quando, temos de ir ao lugar onde nascemos", concluiu ela. Maciel viajou e viu a sua cidade devorada pelo tempo. O passado não estava em lugar nenhum. Tudo lhe parecia vazio. Nada que foi em busca, Maciel encontrou. Quando chegou de volta a seu apartamento, no Leblon, sentiu-se em casa.

E nunca mais sonhou com Porto Alegre.