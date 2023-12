Desde o Brasil profundo: as façanhas de Zeca Brito em um cinema sem fronteiras

O ano de 2023, porém, tem uma marca diferenciada na já substancial (apesar de curta, apenas 37 anos) trajetória do cineasta, ator, cantor e agitador cultural, extrapolando as conjugações do verbo "realizar". Ele é, cuja 14ª edição segue até este domingo em Bagé, com o tema Profundo Brasil Profundo.

Zeca conta que, quando se mudou para Porto Alegre para estudar (Realização Audiovisual na Unisinos e Artes Visuais na Ufrgs), foi classificado como um artista do Interior: ". No caso do Festival da Fronteira, vamos afirmar esse lugar de dentro, buscando a beleza, o valor de estar posicionado adentro e pensar a profundidade como esse lugar de reflexo. Um lugar de dúvida, de provocação, que, ao mesmo tempo, é muito popular".

Por essas questões, esta edição buscou expressar a regionalidade em sua programação paralela, com protagonismo para a música nativista e a Sessão Memória com o clássico Pára, Pedro! (1969), na abertura do evento.

Parafraseando os versos do poeta conterrâneo, Brito reconhece que já nasceu para ventania e não vai ficar para semente. "Acho que meus filmes são sementes que germinaram, essa mensagem para a posteridade, para o futuro". A gritaria, por sua vez, foi mais presente outrora e, hoje, no seu processo de maturação artística, tem buscado mais calma para utilizar a ferramenta do diálogo.

No entanto, ela já foi útil na carreira: no meio da Redenção, para chamar 100 figurantes ao curta Aos Pés; utilizando megafone nos bastidores das filmagens de Legalidade ou no bloco de rua Maria do Bairro, reivindicando, no grito, junto com a população, mais uma hora de Carnaval perante as forças da municipalidade.

Quem acompanha a carreira do múltiplo e irrequieto artista Zeca Brito sabe que ele realiza uma série de projetos ao mesmo tempo, mobiliza a cena e tem diversas outras ideias na manga para um breve futuro. "Faz coisas até demais", exclama a mãe Marilu da Luz, por telefone, em um misto de brincadeira e reclamação. Ela tenta acompanhar, através das redes sociais, mensagens e ligações, as andanças incansáveis do filho caçula e temporão pelos diferentes territórios da arte.

Novos passos

Zeca Brito bebê no colo da mãe, Marilu da Luz, que o teve com 46 anos ARQUIVO PESSOAL ZECA BRITO/REPRODUÇÃO/JC

Ainda neste mês, antes do encerramento de 2023, o realizador audiovisual José Teixeira de Brito deve estrear em Porto Alegre o seu oitavo longa, o filme híbrido Hamlet, que finalmente consagrou o cineasta no Festival de Gramado, em agosto, de onde saiu com cinco Kikitos na Mostra Gaúcha: melhor filme, direção, ator, fotografia e montagem. Na sequência, a mesma obra lhe rendeu um prêmio como diretor em Buenos Aires, onde também estreou o seu nono longa, o documentário Arte da Diplomacia, fora de competição.

O título inédito ainda participou do Festival do Rio e da Mostra de Cinema de São Paulo, recentemente. A produção do Canal Curta! tem previsão de entrar na TV e nas plataformas de streaming no primeiro semestre de 2024.

Logo após deixar o cargo de diretor do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), do qual ficou à frente de 2019 a 2022, ele começou as filmagens de seu décimo longa-metragem, o documentário Squel Jorgea: confissões de uma porta-bandeira. Em meio ao trabalho no Carnaval do Rio de Janeiro, também encontrou um novo amor, vindo da Patagônia. Como nada que acontece na vida de Zeca Brito passa em branco, essa conexão na Argentina já se transformou em um projeto de western pelas estradas do país vizinho.

Por tantos feitos, o cineasta foi homenageado na Câmara Municipal de Vereadores nesta semana, na véspera da abertura de mais uma edição do evento que atrai os holofotes para a cidade da Fronteira gaúcha. Pela primeira vez, o festival exibe 12 longas (cinco inéditos no Brasil), de diferentes países, com diversidade também entre os seus autores.

“Acho que o artista tem que ter identidade e senso de lugar. Tem que saber de onde vem, o que é, porque isso nos constitui – até para que outros padrões sejam incorporados no microuniverso regional. Ser de Bagé não significa vestir uma roupa, mas apresentar uma outra roupagem para ser de Bagé e abrir caminhos, para que haja continuidade”, comenta sobre o seu reconhecimento na cidade natal.

Além disso tudo, Zeca trabalhou neste ano na escrita do seu primeiro roteiro LGBT para longa (em parceria com Alessandro Engroff), se prepara para dirigir a adaptação cinematográfica da montagem Bailei da Curva (com roteiro de Carlos Gerbase e Julio Conte e produção da Prana Filmes) e também para estrear na direção de teatro em 2024, com A caçada, peça escrita por Evaldo Mocarzel, produzida e estrelada por Ítala Nandi. Claro, entre as metas para o próximo exercício anual, está finalizar o décimo longa desta sólida filmografia, um sonho de vida realizado, segundo ele.