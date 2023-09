A odisseia do rock gaúcho em 100 grandes discos

As primeiras palavras escritas em 100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho deram-se numa despojada postagem de Facebook. Vivia-se, então, os primeiros dias da pandemia de coronavírus. Em 10 de maio de 2020, um domingo, os autores Cristiano Bastos e Rafael Cony deram início à concepção de uma obra com a proposta de conjugar em suas páginas jornalismo e artes gráficas, tendo como enfoque a produção discográfica do gênero rock em diversas vertentes musicais no Rio Grande do Sul.

Com objetivo de buscar equidade no livro (o qual demandou três anos para sua elaboração) pela editora Nova Carne, os idealizadores constituíram um grupo formado por uma centena de curadores, os quais consagraram em uma votação os álbuns que dão título ao volume. Quanto a definição pela nomenclatura "grandes" em vez de "melhores" a intenção foi justamente evitar juízos de valor em relação aos títulos escolhidos.

O trabalho que resultou nos textos que compõem as mais de 300 páginas do livro compreendeu, além da busca por fontes bibliográficas confiáveis, na realização de minuciosa apuração jornalística. Em relação à pouca presença no pleito de álbuns referentes a grupos em início de carreira (ou que ganharam lançamento nos últimos anos), a questão se resolve com o advento da seção "Ouça Também", trazendo para cada um dos discos selecionados a indicação de outros três títulos como sugestão de audição.

o panorama do livro expandiu sua abordagem para uma totalidade de mais de mil produções fonográficas sendo comentadas ou resenhadas. Tal jornada discográfica tem como ponto de partida o LP Rock On Big Hits ("pedra fundamental" do rock riograndense), lançado, em 1959, pelo Dessa forma,sendo comentadas ou resenhadas. Tal jornada discográfica tem como ponto de partida o LP Rock On Big Hits ("pedra fundamental" do rock riograndense), lançado, em 1959, pelo Conjunto Melódico Norberto Baldauf numa exploração que atravessa os tempos chegando até os dias de hoje.

Com a inclusão de capítulos especiais (enquadrando a produção de compactos, EPs, coletâneas, discos coletivos, ao vivo e fitas cassete), tal horizonte fonográfico multiplicou-se. Durante a elaboração do livro também decidiu-se pela criação de dois capítulos inclusivos: um sobre a música negra gaúcha e outro sobre a feita por mulheres, assinados respectivamente pela jornalista Bruna Paulin e pelo músico Edu Meirelles. Além disso, o livro ganhou o acréscimo de dois outros capítulos os quais desdobram o temário "rock gaúcho" em livros e filmes.

Estabeleceu-se no livro, ainda, a seção intitulada "Hors-Concours", trazendo textos que discorrem acerca de obras pertencentes a três nomes (Conjunto Farroupilha, Elis Regina e Conjunto Melódico Norberto Baldauf) fundamentais na propagação e popularização para o Brasil e para o mundo da música jovem-pop-adulta geminada no Estado. As colaborações levam na ordem as assinaturas dos jornalistas Zeca Azevedo, Ariel Fagundes e Marcello Campos.

Lory Finocchiaro e no segundo, assinado por Bastos, é rememorada a carreira de Luis Vagner. No terceiro texto, Carlos Gerbase traz memórias pertinentes a sua convivência ao lado do produtor Luiz Carlini, contando em detalhes sua relação de afeição com o rock 'n' roll gaudério. 100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho igualmente conta em seu interior com três textos-tributo. De autoria de Joana Alencastro, no primeiro deles a produtora cultural refaz a trajetória dee no segundo, assinado por Bastos, é rememorada a carreira de. No terceiro texto, Carlos Gerbase traz memórias pertinentes a sua convivência ao lado do produtor Carlos Eduardo Miranda . Os leitores ainda vão se deparar com um depoimento do guitarrista paulistano, contando em detalhes sua relação de afeição com o rock 'n' roll gaudério.

Por fim, a obra inclui digressões de fôlego, propondo robustas reflexões no tocante aos temas editorialmente propostos ao longo da obra. No primeiro deles, o jornalista Fernando Rosa cerceia o conceito do que vem a ser, afinal, esse "tal de rock gaúcho". Já nas últimas páginas, o compositor Marcelo Birck tece considerações sobre a influência que tiveram nos anos 1980 e 1990 os fanzines na consolidação da terminologia "rock gaúcho". Nas páginas centrais desfrute de um passeio pelas capas dos discos que ilustram as páginas de 100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho. E que venham muitos outros discos (e também livros).