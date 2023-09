Tarso Genro, ex-governador gaúcho, é também um militante das letras

Tarso concluiria o primeiro e o segundo graus em Santa Maria, entraria para a Faculdade de Direito na mesma cidade, iria se envolver com a política e - por este mesmo motivo - se veria obrigado a passar uma temporada no Uruguai até que a situação ficasse um pouco menos perigosa. "No Uruguai me aproximei de Jango (o ex-presidente João Goulart , deposto no golpe de 1964) e insistia para que ele conseguisse que eu fosse enviado para o Chile. Queria ficar próximo do que Salvador Allende estava fazendo por lá", recorda Tarso. "Jango dizia que ia conversar com Darcy Ribeiro, mas a viagem nunca saiu", lamenta. "Anos depois descobri que meu pai, em conversas com Jango, implorava a ele que não me ajudasse, que o certo seria eu voltar ao Brasil. Meu pai tinha razão".

Adelmo e Elly seriam também os primeiros influenciadores do jovem leitor. Ele cobrando o estudo, a compreensão e o melhor uso da língua portuguesa. Ela incentivando e indicando leituras. "Quando eu tinha 14 anos e lia algo ligado ao realismo socialista soviético, minha mãe me alertou que, se eu gostava mesmo de ler, deveria começar pelos clássicos", lembra Tarso. "E me deu Guerra e Paz, de Liev Tolstói. Essa leitura mudou minha vida ".

Tarso Fernando Herz Genro , 76 anos, advogado e político, carrega desde a adolescência uma forte ligação com a literatura . Na verdade, o vínculo com os livros pode ser até explicado antes mesmo do nascimento, já que os pais de Tarso se conheceram numa livraria, a única que então existia em Santiago na década de 1940. O pai, Adelmo Simas Genro, era professor e cliente do local; a mãe Elly Hertz, era atendente. Ele, nascido lá mesmo, em Santiago, era professor de Português e de Francês; ela, judia de origem alemã, nascida em São Pedro, trabalhava na Livraria Ramos. Casaram-se em 1943 e tiveram seis filhos (três homens e três mulheres). Tarso, nascido em São Borja (onde o pai havia se mudado para lecionar) em março de 1947, foi o terceiro.

Embora o personagem deste perfil tenha mais de dois terços de sua vida ligada à política eleitoral e partidária , tendo ocupado alguns dos principais cargos da República - entre eles o de governador do Rio Grande do Sul e o de ministro de Estado em três pastas - o tema central dessa entrevista será uma relação mais antiga e mais intensa: a paixão pelos livros .

Entre a imprensa e o Direito

Antes de ser prefeito da Capital e governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro atuou durante anos na imprensa como crítico literário TÂNIA MEINERZ/JC

Quase que nesta mesma época, Tarso se aproximou de outro amigo também ligado à literatura, o escritor e professor Luiz Antonio de Assis Brasil . "Se há pessoa de que me honro de ser amigo, o Tarso é uma delas. Nosso trato tem quase 50 anos. Foi o primeiro leitor de várias obras minhas, bem como o autor das primeiras resenhas que recebi na imprensa". Assis Brasil lembra com carinho a convivência entre os dois e ressalta parte da obra de Tarso, colocando a poesia do autor em um alto patamar. "É o amigo fiel e solidário a que me acostumei., em que há esses versos: 'O poema não se resume / nem assume o ato / de ser branda coisa / de manhãs e rosas'".

Em paralelo à atuação na imprensa, Tarso já advogava, atuando em um escritório na Rua Andrade Neves, no Centro de Porto Alegre, onde passou a conviver com outros advogados, como Carlos Araujo - que mais tarde seria deputado estadual e também viria a se casar com a futura presidente da República, Dilma Rousseff -, Victor Nuñez (dono do escritório onde Tarso começaria sua carreira), Werner Becker, Eno Dias de Castro, Ibsen Pinheiro e Gomercindo Coitinho . Na área cultural, Tarso se aproximou dos frequentadores do Clube de Cultura, sociedade criada em maio de 1950 e que reunia intelectuais (muitos deles judeus que moravam no Bom Fim) que se interessavam por debates e pela troca de ideias. Lá Tarso se aproximou de outros parceiros, como o poeta Luiz de Miranda . "Porto Alegre vivia um período de grande efervescência cultural e política", lembra Tarso. "Nos encontrávamos em bares, livrarias, cafés e discutíamos política o tempo todo".

Como crítico literário, Tarso se inspirava em Georg Lukács (1885-1971). Filósofo e historiador húngaro, Lukács foi especialmente influente, sendo reconhecido como o precursor dos estudos sociológicos da literatura ficcional. Ele adotou uma perspectiva que coloca a obra de arte em seu contexto social e histórico, conceito que Tarso buscava repetir nos seus escritos. "Nossos artigos inseriam-se no Caderno de Sábado sob a benção do P.F. Gastal. Algumas vezes divergimos e isto só nos aprimorou intelectualmente, como na avaliação da ficção latino-americana", reconhece Loureiro Chaves. E completa. "Depois assumimos caminhos diversos, mas nada impediu que dele eu guardasse a lembrança de um humanista de múltiplas leituras . Hoje eu estimaria ter interlocutores como ele".

Na nova função, assumida ainda antes de completar 25 anos, Tarso Genro confirmava seu interesse pela literatura e começava a aperfeiçoar o seu gosto por escrever sobre as obras que chamavam a sua atenção, em especial os que despontavam dentro do boom da literatura latino-americana, com nomes como Mario Vargas Llosa, Manuel Scorza, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Juan Rulfo e Augusto Roa Bastos . Eram autores que vinham de regiões próximas, como a Argentina, a Colômbia, o Peru e o Paraguai que despertaram no jovem crítico um interesse ainda maior pelos problemas que uniam a todos os países da América Latina : o colonialismo, o subdesenvolvimento, as revoluções e os golpes.

No começo dos anos 1970, já morando em Porto Alegre, Tarso Genro passaria a advogar e seguiria cada vez mais próximo dos seus interesses literários. Apresentado pelo escritor Sergio Faraco, colaborador do Caderno de Sábado do Correio do Povo, Tarso foi recebido pelo editor, P. F. Gastal, e também se tornou um dos que escreviam regularmente no suplemento cultural. "Tarso e eu pertencemos a uma geração onde era vigente. Ele preocupava-se com a literatura e a mim interessava a política, territórios indivisos", avalia o professor, contemporâneo de Tarso no período de Correio do Povo.

Leituras mais criteriosas

Enquanto desenvolvia carreira no Direito e se destacava na política, Tarso Genro mantinha a conexão com a produção literária CLÁUDIO BERGMAN/ARQUIVO/JC

Leitor organizado e disciplinado, Tarso procura dividir o tempo entre leituras "obrigatórias" - aquelas que ele precisa se atualizar para seguir a vida profissional - com as que lê por prazer. "Na juventude lia quase tudo que caía na minha mão. Com o passar dos anos, fui ficando cada vez mais criterioso".

Os mesmos critérios e a mesma organização, Tarso usa na hora de escrever. Colaborador frequente de blogs, sites e publicações, Tarso admite que o texto já não flui com a mesma naturalidade de tempos passados, nascendo quase sempre de um processo de repetição e de aperfeiçoamento. Escreve no computador, corrige à mão e repassa o texto à secretária depois de exaustivas idas e vindas. Quase sempre o texto final é bem diferente daquele que começou a ser escrito. Quase toda esta atividade é desempenhada no escritório que Tarso mantém defronte ao Parque da Redenção. É neste local, com vista privilegiada de um dos mais belos cenários de Porto Alegre, que Tarso passa a maior parte do seu tempo profissional, recebendo amigos e clientes. "Hoje meu cotidiano é mais tranquilo", comemora. "Virei advogado dos advogados, faço mais consultoria para outros escritórios. Não preciso mais me preocupar tanto com tarefas burocráticas".

Na nova rotina, Tarso pode se dedicar a outros prazeres, como caminhadas, ir a restaurantes ("Vou sempre aos mesmos, onde já me conhecem: o Giuseppe, a cantina do chef Pepe Laytano, e o Bar do Beto"), rever filmes ("ainda me emociono com os filmes do neorrealismo italiano") e ouvir música, setor em que ainda é bem conservador. Na música erudita, Mozart e Chopin ("alegres e melancólicos"); na música popular, Chico Buarque, Zeca Pagodinho, Elis Regina e Frank Sinatra, "que atravessam todos os tempos".