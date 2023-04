Primeira radionovela gaúcha, O Solar dos Alvarengas completa 80 anos

José Weis, especial para o JC *

Há 80 anos, os ouvintes gaúchos começaram a apreciar um momento revolucionário do rádio no Rio Grande do Sul. Em um domingo, às 20h, a Rádio Difusora orgulhosamente levava aos ouvintes a primeira transmissão de O Solar dos Alvarengas, de Roberto Lis, primeira radionovela produzida no Rio Grande do Sul. A atração girava em torno da poderosa e aristocrática família Alvarenga, então vivendo momentos de decadência. Em um cenário de Interior, a trama trazia os conflitos entre o velho e o novo dentro do seio da família, envolvendo em especial o austero comendador Carlos Alvarenga, representante da tradição, e seus netos, ansiosos por modernidade e inclinados a mergulhar em amores proibidos.

As emissoras Farroupilha, Gaúcha e Difusora eram as mais importantes no cenário radiofônico de então, em uma disputa por audiência que movia multidões de ouvintes e trabalhadores. Radioatores, cantores, maestros, arranjadores, profissionais de sonoplastia, produtores, speakers e locutores, além de todo um amplo corpo técnico, suavam para manter no ar uma programação cheia de entretenimento e informação. Durante a Segunda Grande Guerra, as notícias do front chegavam aos porto-alegrenses principalmente pelo Repórter Esso - o famoso noticiário "testemunha Ocular da História", na voz de Ruy Figueira. Num cenário de tensão, em que ninguém sabia muito bem o que seria feito do mundo, o rádio trazia também entretenimento e uma chance de espairecer enquanto as novidades (nem sempre muito agradáveis) não surgiam.

Até então, a programação das emissoras era baseada em esquetes (ou sketches, em inglês) que eram encenações de curta duração, de um caráter mais para o cômico. O mais famoso destes programas foi Serões da Dona Generosa, escrito por Roberto Lis - nome artístico de Érico de Carvalho Cramer, mesmo autor de O Solar dos Alvarengas. Programa que, nas palavras de seu criador "pretendia refletir o próprio espírito da cidade", trazia as histórias de um grupo de moradores da Cidade Baixa, em Porto Alegre, trazendo conflitos do cotidiano de espírito inegavelmente humorístico.

Foi um sucesso estrondoso. Desde a estreia, em 1937, até o encerramento, onze anos depois, passou pelas três gigantes do rádio local - Difusora, Gaúcha e Farroupilha - além de ganhar mais tempo no ar: tradicionalmente transmitida às quartas-feiras, a atração logo passaria dos 30 minutos para programas de 1h de duração. Embora não fosse exatamente uma novela, já que as situações se encerravam dentro de cada episódio, a manutenção dos personagens - em especial da histriônica e sovina Dona Generosa, interpretada por Carmen de Alencar - dava ao programa um caráter seriado que abriu caminho para as peripécias radionovelísticas que viriam a seguir.