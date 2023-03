Julia Dantas, entre andanças e escritas, consolida seu nome na literatura

É possível encontrar a escritora Julia Dantas passeando com a sua cachorra chamada Hortelã pelas ruas do bairro Menino Deus, ou no Parque Marinha do Brasil, ali perto. Em seus romances, os protagonistas também estão sempre se deslocando na trama, como é o caso de Sara, de Ruína y Leveza (Não Editora/Dublinense, 2015), que viaja pela América Latina, ou de Murilo, de Ela se chama Rodolfo (DBA Editora, 2022), que percorre diversas localidades de Porto Alegre. "Eu tenho muitas ideias caminhando com ela todos os dias. Talvez por isso eu escreva tanto sobre personagens em movimento", conta.

A própria Julia tem em sua trajetória o apreço pela viagem: a andança por diversos países vizinhos, mais de 10 anos atrás, acabou rendendo o seu primeiro livro. Ruína y Leveza foi indicado para diversos prêmios, entre eles o Açorianos, o Ages e o São Paulo de Literatura. Para Caroline Joanello, mestra em escrita criativa, Julia sempre apresentou muita maturidade na escrita. "Percebo em sua obra uma investigação dos atritos entre o individual e o coletivo, e personagens que exploram geograficamente os espaços que habitam de maneira a extrapolar seus mundinhos pessoais. Acho que toda a obra da Julia é uma grande defesa à desautomatização, um convite para percebermos a humanidade em nós e, principalmente, no outro", diz. As duas também são responsáveis pela Baubo, escola que realiza oficinas e diversos serviços literários.

Um percurso diferente, o acadêmico, foi concluído em 2021, quando obteve o doutorado em escrita criativa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). O professor Charles Monteiro foi seu orientador no período e diz que Julia é uma pesquisadora que está sempre investigando em seus trabalhos criativos. "Ela é uma escritora caminhante. Então, sai para as caminhadas, para o parque, para a praça. E a partir disso observa, inquire, conversa com as pessoas e elabora mentalmente também esse trabalho que depois vem a compor uma parte da escrita dela (tese), junto com essas preocupações teóricas de como é narrar na atualidade, na contemporaneidade, a crise do sujeito moderno e como pensar essa condição", diz.

Caminhar, Julia conta, também a manteve sã durante a pior época da pandemia da Covid-19, que coincidiu com a escrita do livro que foi realizado no doutorado. "Até por isso estou mexendo no texto de novo, porque eu sei que algumas partes não ficaram do jeito que eu queria, porque não consegui na época", conta. Para esse processo, a autora relata que a participação em um grupo que se reúne semanalmente para discutir textos e leitura se tornou fundamental.

"A leitura de outras pessoas é muito importante, porque nem todas as nossas intenções chegam no papel na hora da escrita, então, alguém que traga esse olhar que não está carregado com o que você imaginou e cogitou faz a diferença", diz. "Então, eu vou editando esse romance e trazendo para o grupo, e era algo que eu já vinha me enrolando um pouco para fazer, pois recém-tinha acabado de sair o Ela se Chama Rodolfo. Mas agora, toda semana eu pego ele e desenvolvo mais."

Esse novo livro, aliás, ainda não tem data de lançamento, mas ela revela partes da futura trama. "É a história de uma mulher, em Porto Alegre, que está em cima de um viaduto e surge um cara para assaltá-la, e ela reage o empurrando. Começa aí, e então ela vai lidando com essa situação, com tudo que isso gera", conta.

Julia se define como uma escritora trabalhadora. "Eu escrevo quando dá, essencialmente, e sempre tenho caderninhos comigo, em que deixo coisas aleatórias, tipo frases, parágrafos que pretendo desenvolver", aponta. Atualmente, além das caminhadas e da escrita, se dedica muito às aulas em oficinas e participações, principalmente na Baubo, na qual é uma das fundadoras.