O centenário de Décio Freitas, o intelectual que libertou a história

José Weis, especial para o JC

"Como é que se explica que um dos maiores e mais ricos países do mundo, após haver produzido ao longo de sua história algumas das maiores riquezas do mundo, tenha um dos povos mais deserdados deste mundo?"

A indignada indagação de Décio Freitas em seu A Comédia Brasileira, livro de 1994, é uma boa forma de introduzir, aos que eventualmente não o conheçam, o pensamento - e a energia - de um intelectual difícil de definir em poucas palavras. Ex-seminarista, advogado, jornalista, escritor e historiador, Décio - que, em 2022, completou cem anos de nascimento - pertencia à estirpe dos grandes intelectuais gaúchos do século passado. Há aqueles que o comparem a Raymundo Faoro, autor de Os Donos do Poder, e Vianna Moog, que escreveu Bandeirantes Pioneiros, sugere o professor e Coordenador do Livro e Literatura da Secretaria Municipal de Cultura, Sergius Gonzaga. Uma dimensão que, ao contrário do que se possa pensar, não é capaz de esconder - por vezes, acaba mesmo realçando - as diferentes camadas de uma figura sempre pronta para o desafio.

Militante político perseguido pela Ditadura Cívico-Militar (1964-1985), mesmo exilado, o autor de O Socialismo Missioneiro (1982) nunca deixou de procurar, nos seus escritos, algo que explicasse este País. "Décio foi a personalidade mais fascinante que eu conheci. Era um gênio", reforça Sérgius Gonzaga. Logo a seguir, contudo, pondera que era um sujeito "de trato complexo, a ponto de causar cizânias". De perto, ninguém é normal, como cantou Caetano Veloso. E normalidade nunca foi uma característica que se pudesse aplicar a Décio Freitas.

Contar uma parte da trajetória do pensador, falecido em março de 2004, é lançar mão da memória e lembranças de amigos e companheiros. E de seus escritos. Sua obra é - e provavelmente será por muito tempo - uma referência incontornável quando se pesquisa episódios históricos ocorridos no Rio Grande do Sul e no Brasil.

Décio Bergamaschi Freitas nasceu em Encantado, no dia 6 de setembro de 1922. Foi um jovem idealista no tempo em que ser do Partido Comunista Brasileiro era perigoso para militantes e adversários. O PCB, de qualquer modo, ainda estava na legalidade, e Décio foi Secretário de Divulgação do partido em Porto Alegre. Participou da criação de periódicos importantes para a causa, como a revista Libertação e o jornal Tribuna Gaúcha - primeiro jornal diário de esquerda em Porto Alegre, que circulou entre 1945 e 1946. Após o começo nas trincheiras do jornalismo político, Décio atuou na imprensa até o fim da vida, com um texto sempre lembrado por todos com elogios.

"Acompanhei sua trajetória ascensional na Nova República, e também as complicadas relações que mantinha com os amigos e as mulheres. Possuía o dom da indignação moral, mas igualmente o da ruptura e o da fúria, abrandados, de quando em quando, pela procura da amizade e do reencontro. Era, em síntese, o protagonista de um perpétuo romance de peripécias desbordantes. Ora estava com Kadafi no deserto líbio, ora com Ulisses Guimarães no Congresso, ora dançando tango, ora presidindo a Fundação Palmares, sempre envolto em algum intenso caso amoroso. Multiplicava-se, desdobrava-se em mil, como se arrastado pela ânsia de querer explorar todo o potencial do humano". Escrito por Sergius Gonzaga, esse trecho é mais um dos muitos esforços - condenados, talvez, ao insucesso - para definir a personalidade múltipla de Décio Freitas.

Outro amigo de Décio, o professor e jornalista Juremir Machado da Silva, pede licença para traçar um breve perfil. "Sem medo das reações que provocava, ou até gostando dos entreveros, falando dos desafios da esquerda ao longo da ditadura de 1964, especialmente a partir de 1964, alfinetava as ciências sociais com sua obsessão pelo marxismo (...) Depois da queda do muro de Berlim, a esquerda, para ele, devia buscar a 'utopia possível', conduzir o 'Terceiro Mundo' ao desenvolvimento, ainda que ele duvidasse da capacidade de se chegar a um 'Primeiro Mundo'. Outro tema que o obcecava era a 'decadência política gaúcha' e o 'desfalecido orgulho' do Rio Grande do Sul. Décio Freitas faria muitas teses sobre o Brasil atual. O que diria sobre esquerda e direita neste momento de tanta polarização e ódio?"