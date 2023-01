A história dos palcos do RS pelas lentes da fotógrafa Irene Santos

No ano de 1965, um lançamento chegava no mercado brasileiro; a máquina fotográfica Kodak Rio 400, uma homenagem ao quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro. Foi com este equipamento, exibindo singelas dimensões de 8,5 cm altura x 8,5 cm largura x 5,5 cm profundidade - tipo caixote, em plástico e com parte frontal em alumínio - que uma jovem de 15 anos de idade fazia os primeiros registros de uma longa e respeitada carreira como fotógrafa. "A lente era boa. O preço era acessível, comprei com o meu dinheiro. Mas era uma máquina que não tinha recursos. Fiquei anos usando aquilo enquanto trabalhava no banco. Depois eu comprei outras", relembra Irene Santos, um dos nomes mais importantes da fotografia do Rio Grande do Sul e, como muitas fontes afirmaram durante as entrevistas, do Brasil.

Fotógrafa, historiadora formada pela Ufrgs (1971) e pesquisadora de imagens, Irene Santos nasceu em Porto Alegre, em 1947. Em seu primeiro emprego - contava com um pouco menos de 20 anos de idade na época - trabalhou em um banco. O setor de produção de fotolito para impressão gráfica, onde "vivia cheirando a ácido acético", conforme lembra, foi um dos setores pelos quais passou. No restante do tempo, se dedicava à fotografia, registrando eventos como casamentos ("chegava a fazer dois por sábado''), cenas no Parque da Redenção, espetáculos de circos ou ainda a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, ocasião que fazia questão de registrar em razão da dramaticidade do cortejo. Era tudo revelado em um pequeno laboratório que tinha na casa dos pais, Fabia e Otelo Santos.

Enquanto conversa, Irene exibe algumas destas primeiras fotos - todas em preto e branco - retiradas de uma caixa organizadora de plástico que buscou da penumbra do estúdio fotográfico. Comenta sobre o papel simples, sobra das impressões de onde trabalhava. Falou dos muitos cursos que fez, um deles com um profissional que muito admirava, Assis Hoffmann (1941-2015), fotógrafo que formou muitos jovens da área.

Como fazia questão de se apresentar como fotógrafa entre os funcionários do banco, logo Irene arranjou uma maneira de exercer a sua atividade também por ali: ofereceu às colegas cartões de Natal com a foto dos seus respectivos filhos. As imagens eram acompanhadas de uma mensagem personalizada. A mãe de Irene, costureira, confeccionou os gorros de Papai Noel que adornavam a cabeça das crianças. Foi um sucesso.

Após esta fase, a fotógrafa passou por áreas mais burocráticas. Mas a execução automática de funções nunca foi o ponto forte de Irene - e quem conhece o seu trabalho sabe disso. Passados cerca de 10 anos, ela sentiu que era o momento de abandonar a carreira no banco e de se dedicar integralmente à fotografia. É quando, em 1979, ela abre o seu primeiro estúdio, na rua Marechal Floriano, no Centro Histórico de Porto Alegre. A sala era pequena, mas comportava o básico para foto e revelação.

Cerca de um mês depois de sua saída da vida bancária, surge uma proposta de trabalho junto ao arquiteto Júlio Posenato. A atividade consistia em os dois em percorrerem, durante um semestre, os municípios que fizeram parte das colônias italianas na serra gaúcha, Centro do Estado, além de Cacique Doble. A origem foi um convite da Fondazione Giovanni Agnelli a Posenato, em 1979, para pesquisar a arquitetura da imigração italiana no Rio Grande do Sul. "Eu sabia, por amigos, que a Irene tinha deixado o banco para se dedicar à fotografia. Entrei em contato para ela fotografar essa pesquisa de campo."

Posenato conta que os registros feitos por Irene serviram, primeiramente, para uma mostra fotográfica itinerante, lançada na Loja Tumelero, em 1980, e que teve grande repercussão. Em 1983, foi publicado o livro Arquitetura da imigração italiana no Rio Grande do Sul, que recebeu, da Fundação Ilha de Laytano, o prêmio de Melhor Obra sobre o Rio Grande do Sul. "O acervo de imagens dessa pesquisa constitui um documento precioso para a memória cultural do Estado", destaca. "Tenho muito apreço pela Irene, como profissional da fotografia e como pessoa. A parceria com ela foi muito gratificante".

Em 1983, a dupla faz uma nova parceria para o que chama de Porto Alegre, para amar, na qual percorreram o Centro Histórico e vários bairros de Porto Alegre, documentando detalhes arquitetônicos. Posenato diz ainda querer publicar um e-book sobre o projeto. "Júlio é um bom amigo. Foi o primeiro que confiou no meu trabalho, logo que saí do banco. Aprendi muito com ele sobre fotografias arquitetônicas", Irene faz questão de destacar.