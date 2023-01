As camadas de ficção na literatura de Antônio Xerxenesky

Morando em São Paulo desde 2012, casado e com um filho pequeno, Xerxenesky está mais otimista, apesar de acreditar que a extrema direita seguirá forte por muito tempo. Mas ele conta de um autor que redescobriu durante a pandemia e que aponta um caminho. "Eu andei lendo muito Paulo Freire. E o que vai definir se o Brasil vai ter algum futuro é uma educação crítica. Agora que dou aula com alguma frequência, em cursos livres principalmente, você nota o quanto um professor tem responsabilidades. Acho que não há nenhum emprego mais importante agora no Brasil do que o de professor", conclui.

Para o professor e pesquisador André Araújo, o livro anterior de Xerxenesky, As Perguntas, já insinuava uma preocupação sobre o que ele chama de 'grandes questões': acerca da falta de sentido do universo, a pequeneza perante a solidão e a aparente inevitabilidade da depressão como condição coletiva. "Uma Tristeza Infinita parece ser um desenvolvimento natural de tais preocupações. Ainda que pareça um objeto esquisito dentro de sua obra, considero que também trata do uso de gêneros literários a serem desconstruídos por dentro. Nesse caso, o romance realista de ideias, propriamente alemão, na linha de Walser e Musil. Por mais que o romance se passe na Suíça do pós-guerra, tendo a ver esse romance como o mais latino americano e também o mais pessoal de Antônio. A imaginação, sua principal característica, abandona as peripécias e acontecimentos sobrenaturais e se volta para a constituição de um paralelo entre as feridas do pós-guerra europeu e a situação contemporânea do Brasil", diz. A escritora Carol Bensimon diz que é perceptível que ele está se debruçando em temas mais delicados. "A própria linguagem ganhou uma força extra. Os diálogos de Uma Tristeza Infinita são um primor. Todo o livro é muito sensível e preciso", comenta.

Com essas coisas todas em mente, Xerxenesky escreveu Uma Tristeza Infinita. "Tem também a questão de que eu era muito alienado politicamente. Mas eu notei cedo que a gente estava diante de algo em que não dava para ser isento e obviamente assumi uma posição radicalmente contrária. Esse livro é um pouco de acerto de contas, porque os personagens são pessoas que, quando não deviam ter sido isentos, foram. E eles precisam lidar com isso", conta. Mas, claro, tudo envolto em muita literatura. "Disfarçado com mil camadas de ficção, de linguagem. Eu não tenho isso da autoficção. Eu sempre dou mil voltas para não ser essa pessoa direta."

Somado a isso, ele também percebeu um aumento de notícias sobre saúde mental. "'Epidemia de depressão', era o termo utilizado, como se fosse um vírus. E eu pensei, se você mora no Brasil, você está deprimido. Ainda mais se trabalha com cultura ou com humanidades, porque é como se o seu futuro tivesse sido cancelado", aponta. O livro começou a ser escrito em 2017 durante uma residência artística da Fondation Jan Michalski, em Montricher, na Suíça, e finalizado no início de 2021. Muitas das paisagens descritas no livro são oriundas da pequena cidade europeia.

Com uma paisagem literária que pode ser considerada inusitada para quem escreve no Brasil, a narrativa, porém, acaba refletindo bastante o atual momento político e social. "Nós brasileiros vivemos o bolsonarismo, e falamos diretamente sobre, mas eu sou muito obcecado pelo filósofo Walter Benjamin. E ele tem um ensaio em que aborda a ideia de olhar para o passado, com a orientação do presente, ou seja olhar para outro contexto, para outra luta, mas que tem muitas relações com o agora", diz.

O escritor Antônio Xerxenesky ficou surpreso quando soube que tinha ganhado o Prêmio São Paulo de Literatura de 2022, um dos mais prestigiados do País, com o livro Uma Tristeza Infinita, lançado pela Companhia das Letras. "Estou tendo que morder a língua, porque costumo falar que os livros que eu escrevo são muito esquisitos, do tipo que não ganha prêmio", diz. Ele também é autor dos romances Areia nos Dentes, de 2008, F, de 2014, e As perguntas, de 2017, que percorrem e desconstroem elementos da literatura de gênero. "É o meu primeiro livro que não tem nada fantástico, não tem monstros, ou zumbis. Esse me parece muito mais palatável para o leitor", observa.

Caminho para a literatura

O futuro autor de Uma tristeza infinita começava um percurso na pesquisa acadêmica na área da literatura, em 2012, concluindo a dissertação sobre a obra de Roberto Bolaño e Enrique Vila-Matas. Rita diz que ele sempre foi um leitor curioso, "gostava de textos extensos e que colocassem problemas teórico-ficcionais". Xerxenesky diz que, nessa época, interessava-se também muito por discussões sobre metalinguagem e pós-modernismos. "Lia todos esses autores franceses, como Derrida, Deleuze, toda essa turma muito por causa da professora Rita, mas em algum momento acabei mudando meu interesse e fui mais para a 'turma alemã', com o filósofo Walter Benjamin, que eu sigo até hoje e dou aula sobre", explica. Em 2019, ele concluiu o doutorado na Universidade de São Paulo, com a tese O romance monstruoso: 2666 de Roberto Bolaño.

Resolveu, então, fazer algumas aulas do curso de Letras para ver se gostava da graduação. "Também já estava escrevendo o meu primeiro livro, então, fiz algumas disciplinas e me dei super bem. Pedi transferência, em 2006", explica. Foi lá que ele conheceu a professora Rita Lenira Bittencourt, que foi sua orientadora no trabalho de conclusão de curso e também no mestrado. "Eu tinha acabado de chegar na Ufrgs, vinha de Florianópolis e estava procurando um bolsista para minha pesquisa, intitulada A Literatura de Limiar de Enrique Vila-Matas. Quando entrei na sala de aula tinha um rapaz sorridente sentado bem na minha frente. Mais tarde o encontrei no xerox, fazendo cópia para as aulas de espanhol. Aí perguntei se ele estava interessado em trabalhar com pesquisa, pedi que me mandasse o currículo e fiz uma entrevista", explica Rita. A partir de então, Xerxenesky também começou a participar do grupo de pesquisa da professora.

Depois de se formar no Ensino Médio, ainda descobrindo o que gostaria de fazer, acabou ingressando na faculdade de Direito, onde não se adaptou muito bem. Resolveu, então, prestar vestibular para Física, uma área que é apaixonado. "Sempre amei ler sobre o tema, autores como Carl Sagan, por exemplo, e também sempre gostei muito de ficção científica. Eu era muito fã do Philip K Dick na época, e o Thomas Pynchon era um escritor que eu estava descobrindo. Eu achava que a Física era isso, as pessoas ficarem discutindo buracos negros - e é isso também, só que a base dela é a matemática pura", conta. Então, ele começou a reprovar com frequência nas matérias, e percebeu que não iria conseguir concluir o curso. "Eu nunca deixei de ler sobre física, amo até hoje, mas me dei conta que não tinha o conhecimento e a habilidade matemática", diz.

Nascido em Porto Alegre em 1984, Antônio Xerxenesky cresceu no bairro Petrópolis, e estudou no colégio Leonardo da Vinci boa parte da sua vida. "Eu era o típico CDF, uma criança que não era chamado para o futebol, todo aquele estereótipo. Também gostava muito de exatas, era o meu forte, e não dava muito bola para literatura na época", diz. Com o tempo isso foi se modificando, principalmente quando leu A morte de Ivan Ilitch, do escritor russo Liev Tolstoi. "Foi indicação de uma professora incrível na oitava série. Esse livro mudou totalmente a minha vida. Não que tenha entendido tudo na época, mas teve um impacto grande", diz.

Formando uma Não Editora

Antes dessa caminhada na pesquisa acadêmica em literatura, Xerxenesky já escrevia. Em 2006, ganhou o edital Fumproarte, de Porto Alegre, e lançou o primeiro livro, uma coletânea de contos chamada Entre, que atualmente ele menciona pouco em sua trajetória. "Eu não tinha com quem conversar sobre literatura. É um livro amador e adolescente e que eu... É feio dizer que renego, mas que eu realmente prefiro que não leiam. Mas eu notei com esse processo todo que Porto Alegre precisava de uma editora pequena e com um trabalho gráfico legal", diz. Na época, ele lembra da inspiração que foi a experiência da Livros do Mal, que funcionou entre 2001 e 2004, criada por Daniel Galera, Daniel Pellizzari e Guilherme Pilla.

Paralelamente a isso, Xerxenesky começou a participar do tradicional grupo de escrita da professora Léa Masina, que por muitos anos foi professora do curso de Letras da Ufrgs. "Ali eu conheci boa parte da equipe do que se tornaria a Não Editora. Todo mundo de alguma maneira estava envolvido ou entraria nesse grupo. O Samir Machado, que era designer gráfico, o Rodrigo Rosp, a Lu Thomé, que era assessora de imprensa. Então, em certo momento, a gente se deu conta que todos os talentos para fazer um editora estavam ali."

Samir Machado de Machado lembra desse momento. "Conheci o Antônio lá por 2006, pelo Rodrigo Rosp, quando organizei o primeiro Ficção de Polpa. Eles eram colegas no grupo da professora Léa Masina, e eu ingressei logo depois. Nossa afinidade foi imediata; foi o Antônio quem me convenceu a ler Thomas Pynchon e Ian McEwan pela primeira vez. Tínhamos vários interesses em comum em literatura, cinema e videogames. Ele tinha uma bagagem cultural enciclopédica impressionante aos 23 anos, e ninguém era capaz de odiar ou amar uma obra com tanta intensidade quanto ele", diz. Pela Não Editora, Xerxenesky publicou o romance Areia nos Dentes, que chamou a atenção da mídia especializada de grandes jornais do centro do País. A editora Rocco acabou convidando o autor para um contrato de reedição da obra, com lançamento nacional.

Xerxenesky conta que nessa época começou a fazer um esforço de circulação a fim de conhecer os escritores da cidade. “Fazia convites para tomar café, ia em eventos. Tinha começado a popularizar o Orkut, então, eu estava em grupos de prosa contemporânea. Eu fui da pessoa que não conhecia ninguém no meio para uma que se jogou para conhecer todo mundo”, comenta. Para ele, era muito difícil manter contatos na vida antes das redes sociais. “Tudo parecia inacessível, você ia na Palavraria [famosa livraria que existiu em Porto Alegre, no bairro Bom Fim], e torcia que o escritor que você gostasse estivesse por lá para falar com ele. Agora os escritores aparecem até demais, respondem qualquer mensagem em redes sociais.”

Atualmente, a Não-Editora é um selo da Dublinense. "A Dublinense é uma versão racional da Não Editora. Eles conseguiram organizar de uma maneira que fosse economicamente viável ter uma editora. A Não foi um projeto de jovens animados, mas serviu para um grande aprendizado sobre edição e sobre como funciona uma editora", acredita. Para ele, mais iniciativas e cursos para formação nesse sentido foram se criando com o tempo. "Se as pessoas quiserem abrir uma editora agora, você pode fazer cursos de edição, a profissionalização é maior", pondera.