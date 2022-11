Curadora da Flip 2022, Fernanda Bastos se consolida como poeta e editora

O ano era 2017 e a poeta Angélica Freitas ministrava uma oficina de poesia em Porto Alegre, no antigo Santander Cultural. Uma participante com o semblante sério observava atentamente, analisando a situação. Em uma dinâmica de grupo, foi pedido para escreverem um poema a partir do nome de pessoas. "Então, fizemos uma leitura geral e eu me lembro que o poema da Fernanda Bastos foi o que eu mais gostei. A gente percebe isso nas oficinas: quem está pronto para publicar, e esse era o caso dela", revela Freitas.

O ano é 2022, e Fernanda Bastos é o que a escritora Cidinha da Silva definiu tão bem: uma "multi artista da palavra". Com três livros de poesia publicados - Dessa Cor, de 2018, Eu vou piorar, de 2019 e Selfie Purpurina, de 2022 -, ela chama cada vez mais a atenção do público e da crítica especializada. Além disso, seu trabalho na tradução e na edição com a Figura de Linguagem, que toca ao lado do marido, o crítico literário e escritor Luiz Maurício Azevedo, é reconhecido e premiado. E mais: esse ano foi convidada para compor a curadoria coletiva da conceituada Festa Literária Internacional de Paraty, sendo uma das primeiras mulheres negras a ocupar o cargo.

Mas lá no início ela ainda tinha dúvidas sobre publicar sua poesia. "Me lembro que a Angélica falou algo que é bem importante para mim, a ideia de que você tem que colocar a sua poesia na rua, que é algo que eu noto em poetas experientes. E autoras que eu adoro, como June Jordan e Alice Walker também falam isso. A experiência de levar o texto ao público é também enriquecedora", diz. Depois, Fernanda fez outro curso com Angélica. "Ficamos em contato nesse período e vi que ela não era uma pessoa tão séria assim - quer dizer, ela é, mas é muito divertida também, e a gente riu bastante juntas. Sigo acompanhando o trabalho dela com muito interesse", conta.

A escritora, doutora em letras e pesquisadora Luciany Aparecida identifica em Fernanda Bastos uma visão afiada sobre o contemporâneo. Para ela, a sua poesia é exemplar no diálogo direto com temas importantes, como a discussão de questões de classe, raça e gênero. "E isso é elaborado com a fineza e a estética que aciona a ironia, em um diálogo entre a literatura e a história. Logo, produz pensamento sobre a história do Brasil e da América, e seus processos coloniais. Por exemplo, no Dessa Cor, ela vai escrever em diálogo com documentos históricos, pegando trechos dos daqueles jornais e reescrevendo a partir de outra perspectiva, do pensar o corpo daquela mulher negra que estava sendo exposta ali naquele jornal", explica. Dessa forma, para a pesquisadora, a poesia de Bastos cria um importante constrangimento no contemporâneo.

Agora, com os livros publicados, Fernanda vê uma presença muito forte da memória no que escreve. "E da família, de mulheres. Talvez o feminismo seja o principal tema, vejo um embate feminista em todos as minhas obras", conta. Sobre processos criativos, ela diz que gosta de trabalhar com a ideia de projeto em seus livros. "No Dessa Cor, tinha muito trabalho com o passado. No Eu Vou Piorar, tem releituras de diferentes arquivos de mensagens, de redes sociais, entrevistas, trabalho de colagens", explica.

Já em Selfie Purpurina, Fernanda conta que vinha de uma reflexão sobre sua produção. "Eu queria cada vez mais que o que escrevo não fosse uma 'resposta', ou que tivesse que estar projetando imagens que fossem esperadas sobre a população negra. Isso já tinha acontecido com o Eu vou Piorar, e que se aprofundou em mim. Queria fazer um livro sobre a minha família e o carnaval, que são ligados, trazendo outras perspectivas sobre a vida negra. Por que reiterar uma cena que eu já tratei em um livro se eu posso ver e tratar de outras formas? Tinha esse desejo de que a minha família se visse na minha literatura", aponta.

Fernanda diz se inspirar também por outras artes, principalmente as visuais, assim como as trajetórias de diferentes artistas. Sua base é a poesia afro-americana do século XX, mas a lista de autoras e autores que admira é grande. "Acho que a Figura de Linguagem reafirmou para mim essa crença que bons e boas autoras que eu gostava já demonstravam: como no meio é preciso ter uma ideia de literatura genuína, e levar sua trajetória para onde você acha que tem que ir", acredita.