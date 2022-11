José Antônio Severo, um repórter na história, tem vida celebrada com lançamento de livro

Para fazer sua última reportagem, o jornalista José Antônio Severo decidiu retroceder 200 anos na história do Brasil. Voltou ao período de uma década que vai do Congresso de Viena, em 1815, ao reconhecimento da Independência do Brasil por parte de Portugal, em 1825. Severo, infelizmente, não chegou a ver a reportagem concluída. Morto em 24 de setembro de 2021, aos 78 anos, vítima de uma parada cardíaca durante uma cirurgia, Severo seria lembrado e homenageado exatamente um ano depois com o lançamento do livro A Independência Além do Grito, consolidação da imensa reportagem que Severo estava escrevendo e que acabou sendo editada pelo também jornalista Elmar Bones, amigo de Severo por mais de meio século.

Próximos desde que foram para São Paulo no final dos anos 1960, quando integraram a primeira turma da Veja, Elmar e Severo estiveram ligados por toda vida. Além da própria Veja, os dois estiveram juntos em outras aventuras jornalísticas em São Paulo (na Gazeta Mercantil e na revista Repórter 3) e em Porto Alegre (na Folha da Manhã e no CooJornal). Nada mais natural, assim, que coubesse a Elmar a tarefa de finalizar a última reportagem do amigo e transformá-la em livro. Feito originalmente para subsidiar Independências, série em 16 capítulos que TV Cultura de São Paulo produziu e exibe desde o dia 7 de setembro, o trabalho de Severo reconstrói o panorama político e diplomático de um dos períodos cruciais da história do Brasil. A Severo e a Elmar juntou-se Enio Squeff, outro jornalista gaúcho, também da primeira turma da Veja, e que ficou responsável pelas ilustrações do livro. "Nos conhecemos em 1968, quando embarcamos no mesmo avião rumo a São Paulo para fazer parte de um grupo de estudantes e de jornalistas recém-formados que participaria de um curso que seria o embrião de uma nova revista da Editora Abril", recorda Squeff sobre o primeiro contato com Severo.

Interessado desde sempre pela história do Brasil e - mais ainda - pelos grandes conflitos armados acontecidos nas mais diversas regiões, Severo, com A Independência Além do Grito, completa um itinerário de pesquisas e de estudos em que analisou personagens e cenários para reconstituir momentos pouco lembrados ou, até mesmo, pouco conhecidos da história brasileira. Estava tão imerso na produção da obra que nem mesmo a doença que o levou ao hospital impediu seu trabalho, fazendo a revisão do texto já internado. Severo não viu o resultado, mas deixou uma obra importante, um testamento literário dos mais preciosos.