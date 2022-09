Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães promove feira de troca de livros e oficinas

A Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães (Avenida Érico Veríssimo, 307) promove, no sábado (24), a edição anual da Feira de Troca de Livros. A novidade, segundo a Prefeitura de Porto Alegre, é que desta vez poderão participar outras bibliotecas da cidade. A atividade ocorrerá das 13h às 17h, no Centro Municipal de Cultura.

As bibliotecas interessadas em participar da 19ª Feira de Troca de Livros de Porto Alegre devem enviar a ficha de inscrição preenchida para o e-mail [email protected]

No mesmo dia, artista plástica Márcia Courtois realiza oficina chamada "Mar de que", destinada ao público de maiores de 18 anos. Haverá também leitura do livro Onda, de Suzy Lee. A proposta é a de trabalhar com imagens a partir do tema, compondo com o grupo a produção de uma linguagem.