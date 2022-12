Quem integra o Polo Petroquímico de Triunfo

Braskem, a gigante da indústria petroquímica e a maior da cidade

Após a conclusão da aquisição da Copesul em 2007, a Braskem passou a ser maior controladora do Polo Petroquímico de Triunfo. A Braskem tem seis unidades industriais no Polo do Rio Grande do Sul, além de seis plantas piloto, e responde por 80% dos ativos do complexo, produzindo mais de 5 milhões de toneladas de químicos e resinas termoplásticas por ano no Polo Petroquímico de Triunfo.

Innova atende mercados de eletrodomésticos, descartáveis, embalagens e eletroeletrônicos

A planta é a única no País a integrar a produção do etilbenzeno, monômero de estireno, tolueno, poliestireno para uso geral e de alto impacto, bem como o poliestireno expansível INNOVA/DIVULGAÇÃO/JC

A Innova é responsável pela produção de monômeros de estireno e poliestireno em Triunfo. No caso do poliestireno, os compostos plásticos são utilizados em mercados como os de eletrodomésticos, descartáveis, embalagens, eletroeletrônicos. Já no caso do estireno, a produção é escoada para confecção de borrachas, resinas acrílicas e poliéster. Em 2021, a empresa começou a operar a Central de Geração de Vapor e Energia Elétrica (CGVE), construída na petroquímica de Triunfo, com 30 mil kW de potência instalada, que passou a fornecer energia renovável a partir de biomassa de resíduos vegetais. A capacidade instalada em geração de energia elétrica equivale ao consumo de 420 mil habitantes, ou seja, à soma dos municípios de Canoas e Montenegro, no Rio Grande do Sul.

A planta da Innova é a única no País a integrar a produção do etilbenzeno, monômero de estireno, tolueno, poliestireno para uso geral e de alto impacto, bem como o poliestireno expansível. Ela sedia também o Centro de Tecnologia em Estirênicos (CTE), referência nacional na produção de patentes no segmento.