Polo de Triunfo busca diversificação do portfólio e aumento de competitividade

Pedro Carrizo, especial para o JC

Há 40 anos, a inauguração do Polo Petroquímico de Triunfo, o terceiro do País, marcava a entrada do Rio Grande do Sul no projeto de desenvolvimento da indústria petroquímica nacional. De lá para cá, o Polo passou por mudanças relevantes, não só entre as indústrias que formam o complexo, mas também na área de governança e, principalmente, em sua vocação comercial, que se voltou à exportação logo no início das operações. O que não mudou, no entanto, é a importância do Polo de Triunfo para a economia gaúcha.

Somando-se aos complexos de Bahia e de São Paulo, a planta da região Sul começou a funcionar em dezembro de 1982, às margens do rio Caí. Hoje é responsável por cerca de 90% do total de riqueza gerada no município de Triunfo e 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do RS.

Em 2021, foram cerca de R$ 2,5 bilhões arrecadados aos cofres públicos, resultado de uma movimentação na casa dos R$ 16 bilhões. Além disso, o Polo de Triunfo responde por 70% da indústria petroquímica do RS.

Mesmo assim, ser competitivo frente ao mercado internacional é uma "façanha" que o complexo de Triunfo conquista com dificuldades, explica Sidnei Anjos, diretor administrativo do Comitê de Fomento Industrial do Polo (Cofip RS). Isso porque o custo fixo é mais alto do que se previa em sua concepção. Quando foi idealizado, a previsão era que a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), localizada em Canoas, abastecesse 100% da nafta (principal matéria-prima) que movimenta o polo.

No entanto, a Refap passou a atender outras demandas domésticas e hoje não tem escala suficiente para abastecer a pleno as indústrias petroquímicas, então, 50% da nafta precisa vir de fora do País. "Imagina ter que importar metade da nafta, descarregar o insumo que vem de navio, contando que as condições marítimas permitam, e depois de todos os processos de transformação, exportar 60% da produção para fora, e ainda ser competitivo. É uma façanha o que fazemos em Triunfo", ressalta Anjos.

Outros gastos fixos elevados no Brasil são o da energia elétrica e a logística de transporte dos insumos, razão do custo do frete, explica Victor Guidobono, gerente industrial da Oxiteno, uma das empresas do cluster.

Diante do cenário desafiador, ser competitivo só é possível com criatividade nos negócios e investimento pesado em tecnologia. Ao longo da década de 1990, por exemplo, ciclos de modernização da planta buscaram aumentar a automação. O Polo mobiliza atualmente 7,3 mil trabalhadores regulares, entre diretos da indústria e terceiros de modo contínuo, mas esse número já foi quase o dobro.

Já nos negócios, o executivo da Cofip RS conta que todas indústrias petroquímicas de Triunfo (Braskem, Arlanxeo, Oxiteno e Innova) têm investido para ser cada vez menos fornecedoras de commodities e cada vez mais de especialidades, produzindo o grid das peças de acordo com a demanda do cliente, o que agrega valor na produção.

"Isso se traduz em iniciativas voltadas à redução de resíduos plásticos no ambiente por meio de uma série de iniciativas, como design inteligente de produtos, a reciclagem química, que tem como matéria-prima resíduos plásticos pós-consumo, e a educação ambiental com foco no uso consciente do plástico e no descarte correto dos resíduos", diz Nelzo Silva, diretor Industrial da Braskem RS.

A ociosidade na indústria também dificulta as empresas conseguirem margem para bater o custo fixo alto, lembra o representante da Cofip RS. Atualmente, o Polo de Triunfo opera cerca de 65% da sua capacidade, similar à média nacional. Conforme Anjos, o ideal seria operar 90% da capacidade.

"A indústria petroquímica já foi muito relevante no cenário mundial e hoje ela é a 6ª no mundo, mas poderia ser a 4ª sem muito investimento, só trabalhando na capacidade ociosa", acrescenta.