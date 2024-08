GOL terá volta de voos de Porto Alegre para Brasília, Congonhas, Galeão e Guarulhos em outubro

A GOL Linhas aéreas vai retomar voos no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (POA), a partir de 21 de outubro. A pista esteve fechada desde as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul entre os meses de maio e junho. O comunicado dado pela empresa nesta quarta-feira (14) prevê que, após a autorização dos órgãos oficiais para a volta dos pousos e decolagens, a empresa terá oferta inicial, entre 21 e 26 de outubro, de 20 voos diários, envolvendo chegadas e partidas, entre Porto Alegre e Congonhas, Galeão e Guarulhos.

A partir de 27 de outubro, haverá também aumento, para 34 voos diários (17 pousos e 17 decolagens), dos quais nove idas e voltas serão entre Congonhas e Porto Alegre. Quatro delas envolverão Galeão, três para Guarulhos e um para Brasília. Em 16 de dezembro, a GOL terá aumento da sua oferta de voos na capital gaúcha com 40 voos diários (20 decolagens e 20 pousos) no Salgado Filho na alta temporada de verão.

Com a retomada dos voos em Porto Alegre, todas as operações previstas para a base aérea de Canoas, que atende provisoriamente a Capital durante a interdição das pistas no Salgado Filho, serão suspensas a partir de 21 de outubro, e os clientes reacomodados nos novos voos de Porto Alegre. O atendimento a clientes, que já havia sido retomado para o Terminal de Passageiros do aeroporto porto-alegrense, segue normalmente no Salgado Filho.