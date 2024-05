Azul cria fundo humanitário para receber doações para ajudar o RS

A companhia aérea Azul comunicou nesta terça-feira (7) que criou um Fundo Social de apoio humanitário para auxiliar o Rio Grande do Sul, que enfrenta a pior catástrofe climática da história. Boa parte do Estado está com cidades ou debaixo da água ou com inundações. Quase 100 mortes já foram confirmadas devido às cheias.

Segundo a aérea, o fundo vai arrecadar recursos "para prestar apoio a pessoas impactadas por desastres naturais e crises sociais de grandes proporções". A Azul informa, em nota, que o Itaú Unibanco doou R$ 5 milhões.

"O valor será utilizado para auxiliar na operação humanitária no Rio Grande do Sul", diz a Azul.

O fundo vai ser canalizado para recebimento e envio de doações de todo o Brasil, transporte de donativos via aérea e terrestre, realização de voos extras para o transporte de profissionais essenciais, tripulantes e pessoas afetadas.

"O Fundo Social da Azul é destinado a toda a sociedade civil brasileira e internacional, empresas, organizações e pessoas físicas dispostas a apoiar as ações de caráter humanitário", explica a companhia.

"Neste momento tão difícil para o Rio Grande do Sul, estado que está na história da companhia por ter recebido o nosso primeiro voo, queremos participar ativamente da ajuda às pessoas e este Fundo Social será fundamental para isso”, comenta Fabio Campos, diretor institucional da Azul, em nota.

"Este é um momento de união de esforços entre as pessoas, empresas e governos para apoiar as vítimas das chuvas no sul do País", motiva, no comunicado, Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú.

A Azul diz que as doações, "sempre em espécie e sem valor mínimo", poderão ser para Banco Itaú, agência 0910, conta corrente 0099704-8, em nome de Associação Voar (CNPJ 35094152/0001-85).

A companhia também transporta doações de diversas regiões e ainda de origens como da Flórida, nos Estados Unidos.