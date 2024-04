Aeroporto Salgado Filho lidera satisfação de passageiros

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou em primeiro lugar na avaliação da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAV) sobre satisfação geral dos passageiros. A posição é na categoria de movimentação de 5 a 10 milhões de passageiros em 2023 e se repete pelos segundo ano consecutivo.

"Pelo segundo ano consecutivo, o Porto Alegre Airport vence o prêmio Aeroporto + Brasil 2024", anotou a concessionária Fraport Brasil, em nota.



A pesquisa é mensal e é feita nos principais aeroportos do País desde 2015. No ano passado, foram avaliados 61 terminais.



"Vencer pelo segundo ano consecutivo demostra que todo o empenho e uma operação com nível de segurança internacional são reconhecidos e valorizados pelos nossos passageiros", diz, em nota, Edgar Nogueira, COO da Fraport Brasil. A SAC fez entrega de certificados pelo resultado em Brasília, no dia 25.