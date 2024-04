Aeroporto de Porto Alegre terá voos low cost para Buenos Aires

O Aeroporto de Porto Alegre terá três voos semanais low cost para Buenos Aires, na Argentina. A rota será operada pela JetSmart, companhia aérea chilena que oferece passagens mais baratas, com início das viagens a partir da segunda quinzena de julho.

Os voos serão realizados nas quartas-feiras, sextas-feiras e domingos. A duração do voo é de cerca de duas horas e as viagens são feitas em aviões Airbus A320-A321.

A venda das passagens começa nesta quinta-feira (4). Segundo a JetSmart, os bilhetes são mais baratos na comparação com as demais empresas porque a companhia adota um modelo de operação simplificado. Alguns serviços que são oferecidos pelas companhias tradicionais são opcionais ao passageiro.

A reportagem do Jornal do Comércio conferiu os preços dos bilhetes no site da JetSmart. Cada trecho para um passageiro com data de saída no dia 24 de julho e retorno em 31 de julho custa R$ 343,45. O valor não inclui as tarifas de embarque e outras taxas, o que acaba elevando o custo para cerca de R$ 1.180,00 mi por cada trecho segundo a simulação de compra feita no site da aérea.

De forma gratuita, é possível levar uma mochila com peso máximo de 10kg e dimensão de 45cmx35cmx25cm, mas o passageiro não escolhe o assento. Para transportar pequenas malas a partir de 10kg e despachar as bagagens maiores é cobrada uma taxa além do valor normal da passagem.

Dois pacotes com modelos e valores diferentes são divulgados no site da companhia: o Pack Smart e o Pack Full. O Pack Smart permite levar mochila e uma mala na cabine até 10kg (55cmx35cmx25cm), despachar uma bagagem (até 23kg) e escolher o assento, com embarque prioritário, pelo custo adicional de US$ 39,00. O modelo não dá direito à impressão do cartão de embarque no aeroporto. Já o Pack Full inclui os mesmos itens porém com cartão de embarque impresso e custa US$ 50,00. Ambas são consideradas tarifas FlexiSmart, que permitem ao passageiro alterar a data da viagem sem custo extra.

Além da Argentina e Brasil, a JetSmart opera voos para o Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, Uruguai, Paraguai e Equador.



"Operar mais voos no Brasil é uma grande conquista para nós. O mercado brasileiro é o maior do continente sul-americano, tem enorme potencial de expansão e será essencial em nossa meta de atingir a marca de 100 milhões de passageiros até 2028", afirma Verónica Marambio Álvarez, gerente comercial de mercados internacionais da JetSmart.



“A nossa parceria com a JetSmart é mais uma conquista para o aeroporto de Porto Alegre. Uma empresa aérea que traz um conceito de low cost e low fare e, assim, incentivará ainda mais essa rota internacional direta”, cita Edgar Nogueira, COO da Fraport Brasil.

Atualmente, a rota Porto Alegre Buenos Aires é oferecida pela Latam, Gol e Aerolíneas Argentinas.