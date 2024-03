Aeroporto Salgado Filho terá 133 voos diários para Páscoa

Alerta aos passageiros da temporada de Páscoa: o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, terá forte movimento. A Fraport Brasil, concessionária do complexo, informa que terá 133 voos diários até domingo (31).

Segundo a empresa, cerca de 62 mil pessoas devem passar pelo terminal entre embarques e desembarques.

Esta quinta-feira (28) é o dia com maior movimento no aeroporto da Capital, sinalizou a concessionária.

No número de voos, são seis extras. São Paulo, Guarulhos, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba e Brasília são as ligações com mais fluxo, até por serem grandes polos do transporte aeroviário e hubs para distribuir a malha, que inclui destinos internacionais.



A Fraport orienta que as pessoas adiantem o check-in dos voos e cheguem com antecedência ao Salgado Filho.

Outra dica bem útil para quem vai viajar é ficar ligado no link em que é possível saber o status dos voos , se estão no horário ou com atraso ou até cancelamento.

Até o dia 31/3, o Porto Alegre Airport ainda irá presentear com chocolates e ovos de Páscoa algumas pessoas que consumirem nas lojas e nas praças de alimentação da sala de embarque ou da área pública do terminal.