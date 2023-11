Latam terá mais de 170 voos extras ligando RS a outras cidades na alta temporada do

Passageiros do Rio Grande do Sul terão mais opções de voos da Latam na alta temporada de verão, informa a companhia aérea. A expansão da frequência vai abranger as operações dos aeroportos de Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo.

Com maior oferta, a aérea espera transportar quase 400 mil passageiros em mais de 3 mil pousos e decolagens entre fim do ano e férias. A ampliação inclui as ligações internacionais para Santiago, no Chile, e Lima, no Peru.

Na operação nacional da companhia, serão 3 mil voos extras para mesmo período.

Segundo a Latam, serão 176 voos extras com origem ou destino no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Capital, entre 1º de dezembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024, frente aos meses de outubro e novembro deste ano.

São ligações diretas com fluxo semanal entre o Salgado Filho e os terminais de São Paulo/Congonhas (75 voos), São Paulo/Guarulhos (53 voos), Brasília (18 voos), Rio de Janeiro/Santos Dumont (12 voos em dezembro), Rio de Janeiro/Galeão (14 voos em janeiro), Santiago (quatro voos), Lima (três voos) e Curitiba (um voo diário).

Caxias do Sul opera voos diretos de/para outros dois aeroportos: São Paulo/Guarulhos (cinco voos semanais) e Rio de Janeiro/Galeão (dois voos semanais em dezembro). Em Passo Fundo, será ofertado um voo diário a partir de São Paulo/Guarulhos.