Azul cancela segunda rota para cidade do interior do Rio Grande do Sul

Mais um voo ligando Porto Alegre ao interior gaúcho usando pequenas aeronaves foi suspenso pela Azul em pouco mais de quatro meses. Desta vez, o destino era Vacaria, na Serra Gaúcha, desativado em 1 de dezembro. Em agosto, a aérea deixou de fazer a viagem a São Borja , na Fronteira Oeste, devido a problemas na operação do aeroporto. Desta vez, a razão é a baixa demanda.

Em nota, a companhia alegou que suspendeu a conexão por "ajuste de capacidade à demanda".

Sobre eventual retomada da ligação que era feita usando avião de nove assentos, o Gran Caravan, a companhia descarta "planos imediatos" de reativação e acrescenta que "espera um dia poder retomar o atendimento a esta importante cidade do Rio Grande do Sul".

Para passageiros que haviam comparado bilhetes, a empresa diz que informou as pessoas com antecedência e reacomodou em outras opções de transporte.

Para quem embarcaria em Vacaria, com destino para fora do Estado, a opção mais perto é ir a Caxias do Sul, onde a Azul tem voos para Campinas, em São Paulo. Outra opção seria vir a Porto Alegre, para embarcar em voo no Aeroporto Internacional Salgado Filho.