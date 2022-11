Latam terá voo direto de Porto Alegre ao Chile em 2023

Novidade para potenciais passageiros residentes no Rio Grande do Sul. A Latam anunciou mais um voo direto internacional a partir do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A companhia aérea vai ligar a Capital gaúcha a Santiago, capital do Chile, a partir de março de 2023.

A nova rota foi anunciada no Festuris Gramado, na Serra Gaúcha.

"Nas próximas semanas, a companhia dará início à venda de passagens para a sua segunda rota internacional no Estado. Trata-se do voo direto entre Porto Alegre e Santiago (Chile), que deve ser operado a partir de março de 2023", diz a nota da aérea.

Hoje a Latam tem um único voo direto saindo ou chegando no Salgado Filho. A rota é Lima, no Peru, que estreou em julho deste ano com três voos semanais.

Além da Latam, a Copa Airlines, a TAP Air, a Azul e Aerolineas Argentinas ofertam ligações para o exterior.

No evento em Gramado, a companhia informou que transportou 1,3 milhão de passageiros no Rio Grande do Sul entre janeiro e setembro de 2022, 42% acima do número do mesmo período de 2021.

"O aumento foi provocado pela retomada de rotas suspensas na pandemia e, principalmente, pelos efeitos da inauguração das operações da Latam em Caxias do Sul, ocorrida em julho deste ano", explica a aérea, na nota.

A companhia faz Santiago a partir dos aeroportos de Guarulhos, Galeão, Curitiba e Florianópolis.