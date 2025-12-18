Contra turbulências, multinacional aposta em tecnologia e diversificação de mercados

Está na Serra um dos principais motores industriais gaúchos, com as multinacionais originárias na região nos setores metalmecânico e eletrônico. E se essas empresas estão a vanguarda da evolução tecnológica na produção - algo que deverá ser acentuado em 2026 -, também servem como termômetros dos cenários nacional e internacional para a indústria no próximo ano."A nossa expectativa para 2026 é de que a Randoncorp se mantenha resiliente, apoiada em uma gestão estruturante, eficiência operacional e presença estratégica em mercados-chave. Nossa prioridade será manter o equilíbrio entre expansão, desenvolvimento tecnológico e diversificação de soluções, com foco na capacidade de adaptação às tendências e condições de mercado", explica o vice-presidente executivo e CFO da Randoncorp, Paulo Prignolato.Será o ano após turbulências como o tarifaço imposto pelos Estados Unidos e que, no final do ano, passou a ter soluções melhores definidas. O executivo acrescenta a este cenário ainda desafios como taxas de juros elevadas e incertezas macroeconômicas em diversos países. Houve reflexo, em 2025, na redução de demanda por semirreboques e caminhões, no comparativo com 2024.A expectativa é de que a demanda em 2026 mantenha-se similar a 2025. Por isso, Prignolato reforça que a empresa "seguirá trabalhando com um planejamento estratégico focado na manutenção de um modelo de negócios diversificado, robusto e com ampliação de mercados".Mais de 60% das receitas da Randoncorp têm origem no que é produzido nas suas unidades no Rio Grande do Sul.