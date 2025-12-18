Copa do Mundo terá três anfitriões e 48 seleções

Entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, todos os holofotes estarão virados para Canadá, México e Estados Unidos, onde ocorrerá a Copa do Mundo. Esta será a primeira edição do torneio a ter três anfitriões. Por sediarem o torneio, os países se classificaram automaticamente para o torneio. Outra novidade é que a partir desta edição o número de participantes passou de 32 para 48, 16 a mais do que em 2022, no Catar. Dentre eles está a seleção brasileira que chega para a disputa vivendo uma das suas maiores secas de títulos. Com o novo formato, o torneio passou de oito para 12 grupos com quatro seleções cada. Agora, além do primeiro e do segundo, vão se classificar também os oito melhores terceiros colocados. Já o mata-mata ganhou uma nova fase. O 16-avos de final será disputado antes das oitavas de final. Com a mudança, a equipe terá que vencer oito jogos, um a mais que no Catar, para se sagrar campeão do torneio.Ao todo, 42 das 48 seleções já estão classificadas. As outras seis serão definidas em março, em duas repescagens. Na Europa 16 times brigam por quatro vagas e outras seis equipes de diferentes continentes duelam por duas vagas. Até o momento quatro estreantes já estão garantidas, Cabo Verde, Jordânia, Uzbequistão e Curaçao. Dentre as campeãs, apenas a Itália ainda não confirmou presença. Fora das últimas duas Copas, a Azzurri ainda busca uma vaga na repescagem.A abertura do campeonato está marcada para um palco histórico para o futebol brasileiro. O estádio Azteca, no México, já presenciou o momento em que o Brasil se tornou a primeira seleção tricampeã do mundo em 1970, consolidando a fama de país do futebol. Agora, o campo terá outro episódio marcante na sua história. Pelo grupo A, os mexicanos darão o pontapé inicial da Copa frente a África do Sul, no dia 11 de junho.