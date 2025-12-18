Sob nova direção: Em 2026 Grêmio terá novo presidente e controle da Arena

Se 2025 marcou o fim de ciclos no Grêmio, 2026 será o ano da reestruturação. A gestão do presidente Alberto Guerra chegou ao fim de forma melancólica, deixando a desejar dentro de campo. No entanto, para o ano vindouro o Tricolor terá novidades não só na presidência, mas também no comando do futebol, da comissão técnica e da casa.A próxima temporada será a primeira em que o clube vai começar gerindo o próprio estádio desde que deixou o Olímpico em 2012. A novidade veio das mãos do empresário Marcelo Marques, que desembolsou cerca de R$ 130 milhões para assumir a Arena e repassar as responsabilidades ao Grêmio ainda em novembro do ano passado. A gestão da casa promete injetar uma renda extra de R$ 50 milhões anuais no orçamento do clube. As mudanças já começaram a ser sentidas em 2025, o gramado que era motivo de vergonha para os gremistas, agora é orgulho. Outro ponto é a experiência do torcedor, que sentiu no bolso a redução nos valores dos ingressos, especialmente em jogos importantes, em que a presença da torcida é fundamental. Esse ponto será de responsabilidade do novo CEO, Alexandre Leitão, que teve papel de destaque nesse sentido no Inter Miami, dos Estados Unidos e no Athletico-PR em terras brasileiras.Com a Copa do Mundo apertando o calendário, celeridade é a palavra que rege a preparação para a próxima temporada, Campeonato Gaúcho e Brasileiro começam já em janeiro. O presidente recém-eleito, Odorico Roman, não perdeu tempo e horas após assumir o cargo, anunciou a saída do técnico Mano Menezes, no dia seguinte apresentou novo departamento de futebol, com um velho conhecido. Paulo Pelaipe, que começou a carreira no Grêmio e foi vice de futebol em 2026, assumiu como executivo de futebol. Antonio Dutra Jr, Rafael Hansen de Lima e Luiz Felipe Scolari também compõem a pauta. Com menos de 48 horas no cargo, Pelaipe confirmou o português Luís Castro como treinador do time para 2026.A chegada do português promete mudar o patamar atual da equipe. Aos 64 anos, Castro é um treinador experiente com passagens vitoriosas em clubes Europeus e no Mundo Árabe. Uma das suas características mais importantes é a construção do elenco partindo da base. Com o técnico se espera que garotos como Riquelme, Gabriel Mec e Tiaguinho tenham mais oportunidades no elenco principal.As promessas devem compor a equipe que recebeu reforços importantes no fechar da janela de contratações do segundo semestre do ano passado. Apesar do elenco ser considerado firme, algumas contratações pontuais ainda são necessárias no entendimento da nova direção. Mas os nomes seguem sendo um mistério e só devem aparecer em janeiro. Isso porque o Grêmio ainda tem uma questão fundamental a ser resolvida. O clube está na lista de transfer ban da Fifa, é só poderá anunciar novos atletas ao quitar a pendência que envolve o empréstimo de Martin Arezzo. A recuperação é um dos temas mais quentes para a nova direção. Que além da necessidade de injetar fluxo de caixa, ainda precisa acertar o patrocinador master. Depois de uma série de atrasos nos pagamentos, o acordo com a Alfa, uma casa de apostas, foi interrompido de forma abrupta antes mesmo do fim da temporada. Agora cabe a nova direção encontrar a empresa que irá ornar a nova camisa, que passará a ser da fornecedora New Balance. Depois de 11 anos, o vínculo com a Umbro é outro ciclo que se encerra em 2025.