Setor metalmecânico gaúcho projeta um ano difícil

A indústria metalmecânica da Serra Gaúcha, principal polo do segmento no Estado, terá, neste ano, desempenhos diversos dentre seus segmentos produtivos. Há quem opere em alta expressiva, como o eletroeletrônico e o metalmecânico, mas também há aqueles que fecharão o ano com perdas na casa dos 20%, caso da cadeia do agronegócio.

"Foi um ano restrito e de dificuldades em razão da falta de definição de políticas públicas, agravadas no Rio Grande do Sul pelas enchentes de maio", define Ubiratã Rezler, presidente do Simecs (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico de Caxias do Sul e Região Nordeste).

Segundo o dirigente, os agricultores recuaram na compra de máquinas novas, optando por fazer um retrofit. O sinal positivo do ano se concentra na apresentação de projetos pelas grandes empresas, que podem ter efeito prático dentro de dois a três anos.

"É o caso do automotivo. Porém, ainda existe muita insegurança jurídica, o que pode afetar a realização dos projetos mais adiante e comprometer investimentos realizados pela cadeia, inclusive na contratação de mão de obra. O problema reside aí: não se tem uma visão mais duradoura para a frente", avalia.

No geral, a expectativa é de resultado positivo no ano, incluindo aumento nos quadros de pessoal. Porém, houve adoção de férias coletivas e paradas em algumas empresas para garantir a operação diante da queda do mercado. As enchentes de maio afetaram a indústria da Serra, principalmente no aspecto logístico, com a obstrução de estradas e quedas de pontes, repercutindo em aumento nos custos do transporte. No momento, cerca de 90% dos estragos foram resolvidos, principalmente pela ação do setor privado.

A avaliação do dirigente sindical é de que a situação atual se mantenha em 2025, mas com tendência a recrudescimento das dificuldades, ainda por conta do cenário de indefinições públicas, principalmente pela ausência de medidas que estimulem a competitividade na indústria como um todo. "O governo tem anunciado políticas nesta área, mas atende especificamente alguns setores, considerados estratégicos, quando, na verdade, todas as atividades estão precisando de atenção para melhorar a produtividade e ganhar competitividade", reforça.

O que pode trazer avanço é a política de depreciação antecipada dos equipamentos por meio de recursos financiados para aquisição e alternativas tributárias. Rezler observa que esta é uma oportunidade para o empresário investir, ainda que o momento não seja adequado. "Alguém vai fazer e quem não fizer pode se dar mal. Ainda que esta medida possa ter consequências negativas futuras, porque a conta será paga por alguém, o empresário precisa olhar para esta política como alternativa para promover a sua melhoria", aconselha.

De outro lado, existem temas em debates ou já definidos que repercutirão negativamente no resultado das empresas industriais. O presidente do Simecs cita, como exemplo, a elevação na taxação do frete entre 6% a 8% em razão da reforma tributária. "É uma situação preocupante, que pode reduzir a lucratividade do negócio. A reforma é necessária, pois vai simplificar os processos e desonerar setores. Mas traz consigo outros problemas", admite. Também indica a desvalorização do real diante do dólar como entrave nas questões comerciais pela perda de competitividade no exterior, especialmente na abertura de novos mercados. "Quem resolver investir em maquinário, a maioria proveniente do exterior, terá um custo muito elevado, o que pode inviabilizar a aquisição", sinaliza.

Mesmo com a perspectiva de que as propostas de mudanças nas regras trabalhistas, com a redução da carga para 36 horas semanais, não sejam contempladas na sua essência, Rezler vislumbra agravamento no mercado de trabalho, principalmente com a mão de obra de baixa especialização. "Para elevar a produtividade, a indústria terá de investir ainda mais em máquinas. Não para tirar pessoas, mas para ganhar competitividade. As mudanças propostas não estão alinhadas com esta realidade", afirma.