Indústria metalúrgica projeta nova expansão para 2023

Após definir os dois últimos anos como muito positivos, o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs) de Caxias do Sul e Região, Paulo Spanholi, acredita ser possível a atividade manter um ritmo aquecido em 2023, com crescimento na ordem de 2% sobre 2022, que deve fechar com incremento de 4% a 5%. A confiança está depositada, principalmente, na continuidade da expansão do agronegócio, ainda favorecido pelos preços em alta das commodities no mercado externo e pela estimativa de nova safra de grãos com volumes recordes.

Na avaliação de Spanholi, a expansão deve se sustentar tanto pelo mercado interno quanto pelo externo. Esse, no entanto, com mais vigor em relação a anos anteriores. "Estatísticas recentes apontam para oportunidades importantes no exterior. Mas isto deve-se, principalmente, por ações de visibilidade em feiras e busca de vínculos", afirma.

Situação crítica nos últimos anos, o abastecimento de matérias-primas, principalmente metálicas, não deve se repetir em 2023. De acordo com o dirigente sindical, tanto a oferta quanto os preços praticados estão perto da normalidade. "Temos ainda alguns pontos delicados na atividade eletroeletrônica. Já na metalmecânica, os insumos nacionais tiveram queda nos preços, em alguns casos de até 30%. A crise nesta área, que teve seu pico na pandemia com preços altos e redução de produção na China, está praticamente equacionada", reforça.

Por conta deste novo cenário, Spanholi não acredita em inflação na atividade produtiva. Mas alerta para possível recrudescimento inflacionário em função da tendência de elevação da taxa Selic para 14% e do déficit orçamentário de quase R$ 200 bilhões a partir das mudanças na política de teto de gastos pelo governo federal. A questão dos juros e a falta de recursos para programas, como Moderfrota, preocupam por gerarem insegurança no produtor rural. De acordo com Spanholi, por cautela, os agricultores têm segurado as compras, reduzido pedidos e, até mesmo, cancelando. "O setor trabalha sempre no longo prazo. Por isso, as incertezas deste momento se traduzem em preocupação e cautela. Mas acredito que o governo fará os ajustes necessários e normalizará a situação dos programas a partir do segundo semestre. A atividade precisa de alguns benefícios, pois é uma operação de alto risco", avalia.

A situação mais sensível para a indústria metalmecânica é a carência da mão de obra, tanto especializada quanto para funções básicas. Paulo Spanholi informa a existência de aproximadamente 5 mil vagas abertas nas indústrias instaladas nos 17 municípios da região de abrangência da entidade, as quais têm em torno de 65 mil trabalhadores formais. "Falta pessoal para todas as funções", ressalta. Durante os dois anos da pandemia, a atividade metalmecânica da região contratou em torno de 10 mil pessoas. Em 2023, devem ser mais 6 mil.

De forma a atrair os jovens para a atividade, o Simecs, em parceria com Senai, tem realizado visitas à periferia das cidades da região, oferecendo cursos de formação básica. Spanholi admite que não tem sido tarefa fácil, mesmo com vários benefícios oferecidos aos jovens. "É um problema de educação. Há anos, o poder público tem acumulado assistencialismo. Temos uma geração sem ambição", provoca.

O Simecs também trabalha, em conjunto com Senai, Sebrae e Instituto Hélice, na capacitação do setor empresarial, em especial dos pequenos e médios negócios, a maioria de formação familiar e sem a presença de executivos experientes. "Estas organizações enfrentam problemas de organização, especialmente financeira. Isto compromete o crescimento e dificulta a tomada de decisões diante das rápidas transformações que o mercado exige", pondera.