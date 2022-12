Indústria prevê crescimento, mas segue cautelosa

Em uma disputa de futebol, há quem diga que os 15 primeiros minutos são determinantes para projetar como será o restante da partida. Situação similar é o que o setor industrial espera para 2023. Com a mudança do governo federal, o primeiro semestre do próximo ano será determinante para a projeção do futuro do segmento.

"Vai ter uns seis meses de entendimento (da situação)", antecipa o economista-chefe da Fiergs, André Nunes de Nunes. Apesar das incertezas, as projeções da entidade são de crescimento.

Para o Brasil, a expectativa é de um incremento de 1% do PIB para o próximo ano e no Rio Grande do Sul, a alta deve ser de 5%. Particularmente quanto ao Produto Interno Bruto Real da indústria nacional, a evolução deverá ser também de 1%, e da gaúcha na ordem de 1,2%.

"A indústria pensa em produzir e gerar empregos", afirma o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Petry. Ele espera que o governo não crie empecilhos para o setor. Uma das pautas que o dirigente deseja que seja abordada em 2023 é a da reindustrialização do País. " O setor vem perdendo participação (na economia)", alerta Petry. Ele compara com o desempenho da agropecuária, que vem crescendo muito nos últimos anos.

A respeito do Rio Grande do Sul, o presidente da Fiergs defende que o Estado precisa concentrar esforços no sentido de atrair mais investimentos.

Já o economista-chefe da entidade acrescenta que, no caso do Brasil, a questão da liderança verde (práticas sustentáveis) e a sua estabilidade geopolítica atraem a atenção do mundo para o País. Essa condição é reforçada pelo cenário internacional. "A gente vê que o problema de energia vai persistir na Europa nos próximos anos", aponta Nunes.

A Fiergs projeta que o crescimento esperado para 2023 no Brasil terá como obstáculo a tendência de acomodação no avanço do volume de serviços. Para a economia do Rio Grande do Sul, a recuperação da produção agrícola deve implicar uma taxa de crescimento elevada. O aumento estimado na produção da safra de grãos é de 52,5%, conforme prognóstico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já as perspectivas para a indústria não são muito diferentes de 2022. A produção industrial deve ter mais um ano de crescimento, embora menor. Tendo como únicos vetores positivos a normalização completa da cadeia de suprimentos e menores pressões sobre os custos. A indicação de baixo crescimento mundial, com reflexo nos preços de commodities, e o prognóstico de uma boa safra no ano que vem, favorecem os níveis de inflação no Brasil, que deverá encerrar 2023 em 5,2%.

Quanto a empregos, a geração de postos de trabalho tende a diminuir o ritmo no próximo ano, com projeção de abertura de 550 mil vagas com carteira assinada no País. No Rio Grande do Sul, espera-se a criação de 38 mil empregos, sendo 12 mil no segmento industrial. O saldo de vagas formais deve ser mais baixo do que nos anos anteriores em decorrência do menor crescimento esperado para a indústria e serviços, setores que, historicamente, concentram a abertura de empregos no Estado.