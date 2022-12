Térmica de Rio Grande voltará à pauta de debate em 2023

Mesmo tendo vencido um leilão promovido pelo governo federal em 2014 e garantido a venda da sua geração de energia, a termelétrica Rio Grande até agora não saiu do papel. Porém, a discussão sobre o projeto se mantém até hoje e deverá continuar durante o próximo ano.

Devido a atrasos no cronograma original das obras (a previsão era da operação da planta até janeiro de 2019), que enfrentaram problemas quanto à liberação do licenciamento ambiental na época, a outorga do projeto da usina foi revogada pelo Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2017. O projeto abrange ainda uma planta de regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) e a instalação de um píer no porto de Rio Grande para a atracação dos navios que trarão o combustível. Essas estruturas somadas representam um investimento superior a R$ 6 bilhões.

A termelétrica é planejada para uma capacidade de 1.238 mil MW, o que corresponde a um terço da demanda média de energia elétrica do Rio Grande do Sul. O grupo gaúcho Bolognesi, que venceu o leilão com a usina, possui atualmente um acordo de transferência dos direitos da térmica para a empresa espanhola Cobra (para essa movimentação ser confirmada é preciso do consentimento da Aneel). O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, se mantém otimista e aposta que o projeto terá um novo ânimo se a agência concordar com o repasse do controle do empreendimento para o Grupo Cobra. Ele ressalta que o órgão regulador do setor elétrico deverá analisar essa possibilidade com mais aprofundamento no próximo ano. "Até então, as notícias eram apenas que estava cassada a outorga", aponta. Branco salienta que há um empreendedor (a companhia espanhola) interessado na iniciativa que tem capacidade técnica e financeira para conduzir o projeto. Além disso, ele recorda que a usina já tem sua licença ambiental emitida.

O prefeito enfatiza que para o complexo ser materializado será obrigatório assegurar a vitória no leilão de 2014 e o contrato de compra de energia. Se a usina precisar ingressar em uma nova disputa, não haveria garantias que sairia bem-sucedida. "Qualquer outro certame é muito arriscado", frisa. O dirigente destaca que, com a térmica, o Rio Grande do Sul alcançaria um elevado patamar quanto à geração de energia elétrica firme (que não oscila com as condições climáticas). Contudo, um dos maiores benefícios da iniciativa seria o excedente do gás natural que seria trazido para alimentar a usina. Branco lembra que o gás que chega ao Estado pelo gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) já se encontra com uma capacidade muito limitada e a nova oferta poderia alimentar vários empreendimentos industriais.

O advogado da Termelétrica Rio Grande e sócio do escritório STP LAW, Celso Silva, prevê que no próximo ano, judicialmente, haverá evolução quanto ao processo da usina (a discussão sobre o complexo também tramita na Justiça). "E com todas as provas trazidas aos autos, acredito que vamos ter um desfecho positivo (anulando a revogação do projeto na Aneel, validando o leilão realizado e dando continuidade ao projeto)", comenta. Silva reforça que, apesar do tema estar sendo tratado no âmbito legal, ainda não foram abandonadas as negociações administrativas com o órgão regulador para se tentar achar uma solução. Para o advogado, o meio judicial é a chance da reparação de um enorme dano feito contra a gaúcha Bolognesi (que conduziu a iniciativa desde o início e pretende repassá-la ao grupo Cobra). Já conforme uma fonte que acompanha a situação, o grupo Cobra também não quer resolver a questão pelo meio judicial, o que traria dificuldades como, por exemplo, a tomada de financiamento no mercado. O interesse da empresa espanhola, também de acordo com essa fonte, seria solucionar o assunto administrativamente na Aneel, no entanto a agência estaria relutante quanto a esse caminho e há o receio de que a companhia abandone o empreendimento. O presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, Paulo Menzel, defende que a térmica de Rio Grande precisa ser confirmada e ele lembra que há um investidor interessado em fazer isso acontecer. "Continua no horizonte, precisa sair", sustenta o dirigente. Para Menzel, a própria Aneel deveria adotar uma posição mais firme sobre essa questão, mas por enquanto o órgão regulador está apenas observando. "Isso é ruim para todos", considera.