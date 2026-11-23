Procurar atendimento médico apenas quando surge algum desconforto ainda é um comportamento frequente entre os homens. O problema é que algumas doenças podem se desenvolver silenciosamente, sem apresentar sintomas nas fases iniciais. No Novembro Azul, a conscientização sobre o câncer de próstata reforça a importância do acompanhamento médico e da avaliação individualizada dos riscos.

Segundo o Dr. Gustavo Carvalhal, chefe do Serviço de Urologia do Hospital São Lucas da PUCRS, os homens tendem a buscar assistência com menor frequência do que as mulheres, que geralmente iniciam o acompanhamento ginecológico ainda na adolescência. Essa diferença pode resultar na identificação tardia de problemas que poderiam ser investigados anteriormente.

Quais sinais merecem atenção?

A presença de sangue na urina, mudanças na frequência urinária, dificuldade para urinar e disfunção erétil estão entre as manifestações que justificam uma avaliação urológica. Esses sintomas podem estar associados a diferentes condições, incluindo inflamações e aumento benigno da próstata, sem necessariamente indicar câncer.

A doença, entretanto, apresenta uma particularidade importante: quando está localizada na próstata, geralmente não provoca sintomas. Por isso, a ausência de desconforto não elimina a necessidade de discutir com um profissional de saúde os fatores de risco e a eventual indicação de exames.

O histórico familiar também influencia essa avaliação. Homens com parentes diagnosticados com câncer de próstata, antecedentes familiares sugestivos de predisposição hereditária ao câncer, incluindo o de mama, ou ascendência africana podem apresentar risco aumentado. Resultados anteriores de PSA elevado também exigem investigação adequada.

Quando começar a avaliação da próstata?

A definição do momento adequado depende do perfil individual. As diretrizes conjuntas das sociedades médicas brasileiras, divulgadas em novembro de 2026, recomendam discutir o rastreamento a partir dos 50 anos para homens com risco habitual. A orientação é antecipar essa avaliação para os 45 anos em homens negros ou com histórico familiar significativo da doença e para os 40 anos em portadores de determinadas alterações genéticas hereditárias.

O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (Inca), por outro lado, não recomendam o rastreamento populacional indiscriminado de homens sem sintomas. A posição considera possíveis consequências, como resultados falso-positivos, sobrediagnóstico e tratamentos desnecessários. Por isso, a decisão deve envolver uma conversa sobre benefícios e riscos, respeitando as condições de cada paciente.

Entre os exames utilizados estão a dosagem do antígeno prostático específico (PSA), realizada por meio de exame de sangue, e o toque retal, quando indicado. Carvalhal explica que alterações nesses resultados não significam necessariamente câncer, pois também podem ocorrer em situações como prostatite e hiperplasia prostática benigna.

Em casos selecionados, a ressonância magnética multiparamétrica auxilia na investigação de alterações suspeitas e na definição da necessidade de biópsia ou acompanhamento mais frequente.

Diagnóstico precoce amplia possibilidades de tratamento

A importância de identificar a doença em estágios iniciais também aparece em uma pesquisa publicada em 2026 no periódico científico JCO Global Oncology, com participação de Carvalhal. O estudo analisou dados de 670.205 pacientes tratados por câncer de próstata no Sistema Único de Saúde (SUS), ao longo de 16 anos, e identificou que aproximadamente 21% apresentavam doença metastática no momento do diagnóstico.

O percentual se refere à população analisada pela pesquisa e evidencia a presença de casos diagnosticados em estágio avançado entre os pacientes atendidos na rede pública.

“O diagnóstico precoce do câncer de próstata é a chave para as possibilidades de cura”, destaca Carvalhal. Segundo o especialista, quando a doença é identificada ainda localizada, as possibilidades terapêuticas incluem cirurgia, radioterapia e, em situações selecionadas de baixo risco, vigilância ativa, estratégia que acompanha a evolução do tumor sem iniciar imediatamente um tratamento invasivo.

Os avanços nos métodos diagnósticos e nas técnicas de tratamento também contribuem para ampliar as alternativas disponíveis e reduzir o risco de determinadas complicações. A escolha depende das características do câncer, das condições clínicas e das preferências do paciente, após orientação médica.

Cuidado precisa ir além do Novembro Azul

O receio de realizar exames e a resistência em buscar atendimento ainda representam obstáculos para a saúde masculina. Para Carvalhal, a informação é fundamental para que os homens compreendam os riscos, esclareçam dúvidas e participem das decisões sobre os cuidados necessários.

A proposta do Novembro Azul, portanto, não se limita à conscientização sobre o câncer de próstata. A campanha também representa uma oportunidade de aproximar os homens dos serviços de saúde e estimular o acompanhamento de outras condições que podem comprometer a qualidade de vida.

Alimentação equilibrada, atividade física regular, avaliação de fatores de risco e atenção aos sinais do organismo fazem parte dessa abordagem mais ampla. O objetivo é transformar a busca por atendimento em um hábito contínuo, e não em uma medida adotada somente diante do aparecimento de sintomas.

Ao reforçar a importância da prevenção e do cuidado contínuo com a saúde masculina, o Novembro Azul incentiva a busca por orientação médica, a compreensão sobre quando investigar possíveis doenças e a adoção de um acompanhamento individualizado, contribuindo para uma vida mais saudável e longeva.