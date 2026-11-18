O Banrisul amplia sua atuação no segmento empresarial com a Conta Digital MEI, solução desenvolvida para facilitar a rotina financeira dos microempreendedores individuais (MEIs). Com abertura pelo aplicativo, a conta oferece serviços que contribuem para a organização das finanças, a movimentação de recursos e a gestão dos negócios, aliando tecnologia, segurança e comodidade. E o melhor: tudo isso é grátis.

A iniciativa integra a estratégia do Banco de ampliar o acesso a soluções financeiras digitais e atender às necessidades de quem empreende, apoiando a evolução do seu negócio. Entre os principais benefícios estão a isenção de tarifa mensal do pacote de serviços, as transferências via Pix ilimitadas e gratuitas e a conta sem mensalidade.

A Conta Digital MEI também permite movimentações pelo aplicativo, Office Banking e cartão de débito, além de manter a possibilidade de atendimento presencial na rede de agências do Banrisul.

Tecnologia a serviço de quem empreende

Para o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a ampliação das soluções digitais representa um avanço na aproximação do Banco com os empreendedores e suas necessidades cotidianas. “Nosso compromisso é oferecer soluções que simplifiquem a vida de quem empreende, contribuindo para que os microempreendedores tenham mais autonomia, praticidade e segurança na gestão de seus negócios. A Conta Digital MEI reforça a estratégia do Banrisul de unir tecnologia e proximidade, ampliando o acesso aos serviços financeiros e apoiando quem movimenta a economia gaúcha”, afirma.

A Conta Digital MEI é mais um exemplo da transformação digital que ocorre no Banrisul, que combina a modernização dos canais eletrônicos com o relacionamento próximo com os clientes. A proposta é tornar as operações financeiras mais simples e acessíveis, permitindo que os empreendedores dediquem mais tempo ao desenvolvimento de suas atividades.

Soluções completas para receber suas vendas e realizar pagamentos

A Conta Digital MEI reúne soluções para facilitar a gestão financeira do dia a dia. Com o Pix, o microempreendedor pode receber e realizar pagamentos de forma imediata, 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. Integrada às soluções da Vero, a conta amplia ainda mais as possibilidades para vender, receber e acompanhar o negócio.

Para apoiar o crescimento e facilitar a gestão do negócio, a Conta Digital MEI integra as soluções de pagamento da Vero, oferecendo ao empreendedor diferentes formas de vender, receber e acompanhar suas vendas. Com o Link de Pagamento Vero, é possível vender à distância de forma simples e digital. Com o Vero Tap, o celular se transforma em uma solução para receber pagamentos por aproximação, sem a necessidade de maquininha.

O empreendedor também pode receber mais rapidamente pelas suas vendas, mesmo quando o cliente paga a prazo, além de contar com o Vero Gestão para acompanhar as vendas e organizar melhor o dia a dia do negócio. E, para quem prefere a maquininha, a Vero oferece uma solução smart que vai além de receber pagamentos, com acesso a diversos aplicativos e soluções que ajudam a simplificar a rotina e apoiar a gestão do empreendimento.