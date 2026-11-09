Hospital São Lucas da PUCRS lança aplicativo que facilita acesso a serviços de saúde

O Hospital São Lucas da PUCRS lança o PUCRS Saúde, aplicativo que reúne informações e serviços hospitalares em um único ambiente digital. A novidade permite aos pacientes consultar resultados de exames, acessar o histórico de atendimentos a partir da data de lançamento e utilizar canais de agendamento de consultas e exames diretamente pelo celular, com mais praticidade e autonomia.

Disponível gratuitamente para Android e iOS, a ferramenta está integrada ao sistema de gestão hospitalar e faz parte das iniciativas de transformação digital da instituição. Desenvolvido com tecnologia da MV, empresa especializada em soluções digitais para a saúde, o aplicativo busca simplificar o acesso aos serviços e qualificar a experiência dos pacientes.

Entre as funcionalidades estão a consulta de resultados de exames, o acesso a informações sobre atendimentos realizados e os canais digitais de agendamento. Os resultados e o histórico de exames passam a ser disponibilizados a partir da instalação e ativação do aplicativo pelo paciente, não contemplando registros anteriores a esse período.

A plataforma também apresenta informações sobre os serviços e as especialidades do Hospital São Lucas, incluindo estruturas como o Check-up Executivo e o Centro de Tratamento de Doenças Autoimunes. Dessa forma, os usuários podem conhecer as diferentes possibilidades de atendimento e cuidado oferecidas pela instituição.

Para o diretor-geral do Hospital São Lucas da PUCRS, Evandro Luís Moraes, a iniciativa representa um avanço na forma de relacionamento com os pacientes. “A inovação precisa estar conectada às necessidades das pessoas. Com o PUCRS Saúde, aproximamos os serviços hospitalares dos pacientes, simplificamos processos e ampliamos a autonomia de quem utiliza nossa estrutura. É uma evolução importante na maneira como organizamos o acesso ao cuidado”, destaca.

O lançamento também acompanha um trabalho de aprimoramento dos processos internos, incluindo a gestão de agendas, a organização de cadastros e a padronização de orientações aos pacientes. A integração dessas informações contribui para uma experiência mais simples e consistente nos diferentes canais de atendimento.

Integração com o ecossistema de saúde da PUCRS

Embora disponibilizado inicialmente com os serviços do Hospital São Lucas, o aplicativo foi concebido para permitir a incorporação gradual de outras estruturas de saúde da PUCRS. A perspectiva é ampliar as funcionalidades da plataforma e conectar diferentes serviços, especialidades e unidades de atendimento da Universidade.

A iniciativa está alinhada à atuação integrada do ecossistema de saúde da PUCRS, que reúne assistência, ensino, pesquisa e inovação em diferentes estruturas e áreas do conhecimento.

“O PUCRS Saúde nasce com uma perspectiva de integração que acompanha a própria vocação da nossa Universidade. Temos um ecossistema que reúne diferentes estruturas, especialidades e competências em saúde, e queremos que essa conexão também se traduza na experiência das pessoas. O aplicativo é mais um passo para aproximar esses serviços em uma jornada de cuidado integrada, acessível e conectada às necessidades da população”, afirma a pró-reitora de Saúde da PUCRS, professora Andrea Bandeira.

Como acessar o PUCRS Saúde

O aplicativo está disponível gratuitamente na Google Play, para dispositivos Android, e na App Store, para iOS. Para começar a utilizar os serviços, basta buscar por PUCRS Saúde, baixar o aplicativo e realizar o cadastro, seguindo as orientações da plataforma.

Para pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os agendamentos de consultas e exames permanecem vinculados aos fluxos de regulação e encaminhamento da rede pública. Dúvidas e orientações relacionadas ao atendimento pelo SUS podem ser encaminhadas pelo WhatsApp (51) 3379-2179.