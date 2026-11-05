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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 00:25

Doctor Clin conecta serviços para ampliar o cuidado no RS

Respiramos saúde | Grupo Doctor Clin

Respiramos saúde | Grupo Doctor Clin

/DOCTOR CLIN/ DIVULGAÇÃO/ JC
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Da consulta ao tratamento especializado, cuidar da saúde envolve serviços que nem sempre estão no mesmo lugar. É para aproximar essas etapas que a Doctor Clin, fundada em Porto Alegre em 1996, estrutura sua atuação com unidades próprias e rede credenciada no Rio Grande do Sul.

Hospital Doctor Clin integra a rede própria do grupo, reunindo serviços de diagnóstico, tratamento e internação | CHRISTIAN JUNG/ DIVULGAÇÃO/ JC
Hospital Doctor Clin integra a rede própria do grupo, reunindo serviços de diagnóstico, tratamento e internação CHRISTIAN JUNG/ DIVULGAÇÃO/ JC

A operadora atende mais de 160 mil clientes e reúne 20 unidades próprias. Cada estrutura conta com diferentes espaços de atendimento à saúde, incluindo clínicas com pronto atendimento adulto e pediátrico, centros médicos com consultas eletivas, especialidades e terapias clínicas, além de lojas de relacionamento. A estrutura inclui ainda um hospital com atendimentos clínicos, traumatológicos e pediátricos, serviços de diagnóstico por imagem, centro cirúrgico, internação, laboratório e atendimento especializado em oncologia e infusão, oferecendo assistência integrada em diferentes etapas do cuidado à saúde.

Estrutura e conforto no atendimento. Sala de recuperação do Hospital Doctor Clin, em Porto Alegre | CHRISTIAN JUNG/ DIVULGAÇÃO/ JC
Estrutura e conforto no atendimento. Sala de recuperação do Hospital Doctor Clin, em Porto Alegre CHRISTIAN JUNG/ DIVULGAÇÃO/ JC

A Doctor Clin atua em cidades como Porto Alegre, Canoas, Gravataí, São Leopoldo e Novo Hamburgo, com assistência complementada por prestadores de serviços de saúde em diversas regiões do Rio Grande do Sul, incluindo o Vale do Sinos, Vale do Caí, Vale do Paranhana, Serra Gaúcha, Litoral Norte e Sul, entre outras.

A oferta de serviços se amplia com outras empresas do DC Group. O Laboratório Qualitá atua em análises clínicas; a Enlace oferece cuidados oncológicos e infusões; o Doctor Center reúne diferentes serviços em complexos de saúde; e a Amplex realiza a corretagem de planos de saúde para pessoas físicas e empresas. 

Aos 30 anos, o desafio da Doctor Clin não é apenas ampliar a estrutura, mas fazer com que diferentes serviços contribuam para uma jornada de saúde mais ágil, simples e funcional.

Este conteúdo integra a coluna mensal Respiramos Saúde, do Grupo Doctor Clin, no Jornal do Comércio, dedicada a informações sobre assistência, prevenção e bem-estar | DOCTOR/ CLIN/ DIVULGAÇÃO/ JC
Este conteúdo integra a coluna mensal Respiramos Saúde, do Grupo Doctor Clin, no Jornal do Comércio, dedicada a informações sobre assistência, prevenção e bem-estar DOCTOR/ CLIN/ DIVULGAÇÃO/ JC

Produção jornalística: Karine Freitas.

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