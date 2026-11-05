Doctor Clin conecta serviços para ampliar o cuidado no RS

Porto Alegre,
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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 00:25
Respiramos saúde | Grupo Doctor Clin/DOCTOR CLIN/ DIVULGAÇÃO/ JC
Da consulta ao tratamento especializado, cuidar da saúde envolve serviços que nem sempre estão no mesmo lugar. É para aproximar essas etapas que a Doctor Clin, fundada em Porto Alegre em 1996, estrutura sua atuação com unidades próprias e rede credenciada no Rio Grande do Sul.
A operadora atende mais de 160 mil clientes e reúne 20 unidades próprias. Cada estrutura conta com diferentes espaços de atendimento à saúde, incluindo clínicas com pronto atendimento adulto e pediátrico, centros médicos com consultas eletivas, especialidades e terapias clínicas, além de lojas de relacionamento. A estrutura inclui ainda um hospital com atendimentos clínicos, traumatológicos e pediátricos, serviços de diagnóstico por imagem, centro cirúrgico, internação, laboratório e atendimento especializado em oncologia e infusão, oferecendo assistência integrada em diferentes etapas do cuidado à saúde.
A Doctor Clin atua em cidades como Porto Alegre, Canoas, Gravataí, São Leopoldo e Novo Hamburgo, com assistência complementada por prestadores de serviços de saúde em diversas regiões do Rio Grande do Sul, incluindo o Vale do Sinos, Vale do Caí, Vale do Paranhana, Serra Gaúcha, Litoral Norte e Sul, entre outras.
A oferta de serviços se amplia com outras empresas do DC Group. O Laboratório Qualitá atua em análises clínicas; a Enlace oferece cuidados oncológicos e infusões; o Doctor Center reúne diferentes serviços em complexos de saúde; e a Amplex realiza a corretagem de planos de saúde para pessoas físicas e empresas.
Aos 30 anos, o desafio da Doctor Clin não é apenas ampliar a estrutura, mas fazer com que diferentes serviços contribuam para uma jornada de saúde mais ágil, simples e funcional.
Produção jornalística: Karine Freitas.