Banrisul lança promoção com mais de R$ 400 mil em prêmios para clientes dos cartões Mastercard

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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 00:25
Campanha contempla prêmios em barras de ouro, vouchers, iPhones 17 e ingressos para o Planeta Atlântida 2027BANRISUL/ DIVULGAÇÃO/ JC
Para participar, é necessário realizar cadastro no hotsite da campanha
O Banrisul e a Mastercard lançaram a promoção Compras Premiadas Banrisul Mastercard, campanha voltada aos clientes pessoa física que utilizam cartões de crédito do Banco. A iniciativa distribuirá mais de R$ 400 mil em prêmios, contemplando duas modalidades de premiação:
A primeira é o Vale-Brinde, por meio do jogo digital Raspou Ganhou, que disponibiliza 400 vouchers de R$ 300,00 para utilização nos sites dos parceiros Renner, Nike, Americanas, Uber ou Cacau Show. Para participar, basta comprar com o cartão e jogar no hotsite da campanha.
A modalidade Sorteio prevê premiações de maior valor, incluindo cinco certificados em barras de ouro de R$ 40 mil cada, oito vouchers para aquisição de iPhone 17 e dez pares de ingressos Passaporte Premium para o Planeta Atlântida 2027.
Para participar, é necessário realizar o cadastro no hotsite oficial da campanha (compraspremiadas.banrisul.com.br) e utilizar o cartão de crédito Banrisul Mastercard em compras na função crédito. A cada R$ 100,00 em transações, o participante recebe uma chance para o jogo promocional e um número da sorte para os sorteios. As compras são cumulativas, o que amplia as possibilidades de contemplação ao longo da campanha.
Os participantes que acumularem R$ 2 mil em compras elegíveis após o cadastro recebem ainda dez números da sorte adicionais, benefício concedido uma única vez durante a vigência da campanha. Também serão consideradas as compras realizadas nos cartões adicionais, desde que o titular do cartão principal esteja devidamente cadastrado na promoção.
O período de participação no Vale-Brinde ocorre de 12 de outubro a 6 de dezembro de 2026. Já os sorteios seguem até 31 de dezembro de 2026. Os ingressos para o Planeta Atlântida serão definidos em extração da Loteria Federal marcada para 6 de dezembro de 2026. Os certificados em barras de ouro e os vouchers para aquisição de smartphone serão sorteados em 24 de janeiro de 2027.
A promoção é válida para clientes pessoa física dos cartões de crédito Banrisul Mastercard ativos, incluindo as modalidades Black, Platinum, Gold, Libre, Universitário, Standard, Básico e versões destinadas a servidores públicos e beneficiários de crédito consignado.