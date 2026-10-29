iD Cargo celebra 20 anos valorizando pessoas e fortalecendo sua atuação logística

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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 00:25
iD Cargo na cerimônia de premiação do Great Place to Work (GPTW)Tânia Meinerz/ Divulgação/ JC
Há 20 anos no setor logístico, a iD Cargo constrói sua trajetória com foco na inovação, na segurança e na valorização das pessoas. A participação na cerimônia de premiação do Great Place to Work (GPTW), na última terça-feira (27), reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento profissional e o reconhecimento de seus colaboradores.
Especializada em transporte rodoviário nacional, com operações em portos, e internacional, com atuação na Argentina, no Chile e no Uruguai, a iD Cargo oferece soluções integradas que incluem armazenagem, terminal retroportuário, transporte de cargas químicas e perigosas, gerenciamento de riscos e seguro de cargas. Com planejamento e foco na segurança operacional, a empresa busca atender às necessidades de seus clientes com eficiência e qualidade.
Por trás de cada operação estão profissionais que contribuem diariamente para a excelência dos serviços e para a construção de parcerias duradouras.
Ao completar duas décadas de história, a iD Cargo reafirma seu compromisso com a evolução contínua, o desenvolvimento de suas equipes e a construção de relações de confiança com colaboradores, clientes e parceiros.