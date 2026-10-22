Hospital São Lucas da PUCRS integra ranking mundial de hospitais inteligentes da Newsweek

O Hospital São Lucas da PUCRS (HSL PUCRS) passou a integrar o World’s Best Smart Hospitals 2027, ranking da revista norte-americana Newsweek, elaborado em parceria com a empresa global de pesquisa de dados Statista. Em sua estreia na lista, o hospital ocupa a 357ª posição mundial e a 13ª entre as instituições brasileiras classificadas.





O reconhecimento internacional ocorre em um momento significativo para o São Lucas, que celebra 50 anos consolidando seu papel como hospital de ensino da PUCRS, instituição reconhecida em 2026, pelo sétimo ano consecutivo, como a melhor universidade privada do Brasil pelo Ranking Universitário Folha (RUF). Na edição mais recente do levantamento, a universidade também alcançou a primeira colocação em Pesquisa entre todas as instituições privadas do País.





A presença no ranking da Newsweek reforça uma característica central do São Lucas: a integração entre assistência, ensino, pesquisa, tecnologia e inovação. Como hospital universitário, a instituição é espaço de formação profissional, produção e aplicação de conhecimento e desenvolvimento de novas práticas em saúde, ao mesmo tempo em que avança em sua agenda de transformação digital.





O levantamento internacional reconhece hospitais que se destacam pela adoção e integração de tecnologias às práticas assistenciais e de gestão, considerando áreas como inteligência artificial, robótica, telemedicina, registros eletrônicos e maturidade digital.





Para o diretor-geral do Hospital São Lucas da PUCRS, Evandro Moraes, a presença inédita no ranking é um reconhecimento ao processo de transformação vivido pela instituição. “Entrar pela primeira vez neste ranking é um reconhecimento importante e um indicador de que a transformação que estamos conduzindo começa a produzir resultados que podem ser percebidos também externamente. Somos o hospital-escola da PUCRS e temos a oportunidade de unir a excelência acadêmica da Universidade à prática assistencial, à pesquisa e à inovação. No ano em que celebramos 50 anos, estamos preparando o São Lucas para as próximas décadas, com tecnologia a serviço da segurança, da experiência dos pacientes e, sobretudo, da qualidade do cuidado”, afirma.





Entre os 13 brasileiros mais bem posicionados





Na edição de 2027, 16 hospitais brasileiros aparecem na classificação mundial. O São Lucas ocupa a 13ª posição entre eles. A lista brasileira é liderada pelo Einstein Hospital Israelita, 19º colocado mundial.





O Rio Grande do Sul tem duas instituições no ranking, ambas localizadas em Porto Alegre. A presença do São Lucas e do Hospital Moinhos de Vento insere a capital gaúcha entre as cidades brasileiras representadas na classificação internacional.





A entrada no ranking ocorre em um momento de avanço da agenda de transformação digital do Hospital São Lucas. A estratégia contempla investimentos em infraestrutura tecnológica, modernização de sistemas e processos, ampliação da conectividade, integração de dados e adoção de novas soluções para a jornada dos pacientes e o trabalho das equipes assistenciais.





Entre as iniciativas estão a evolução do prontuário e dos processos assistenciais digitais, a checagem eletrônica, novas ferramentas de relacionamento e acesso dos pacientes aos serviços, a aplicação de inteligência artificial, a modernização dos sistemas de imagem, a expansão da telemedicina e projetos de automação e rastreabilidade.





Para o diretor administrativo-financeiro do hospital, Jorge Oliveira, a transformação digital está diretamente relacionada à sustentabilidade e à capacidade de evolução da instituição. “Tecnologia, para nós, está interligada à estratégia do Hospital. Estamos investindo na melhoria de processos, na qualidade da informação e em ferramentas que apoiem nossas equipes e tornem a operação mais eficiente e inovadora. Avançar em maturidade digital significa também utilizar melhor os recursos, gerar dados mais qualificados para a tomada de decisão e criar as condições necessárias para sustentar o crescimento e a transformação do São Lucas”, destaca.





Um grande passo para o hospital de ensino da PUCRS





A transformação digital do São Lucas ganha uma dimensão particular por acontecer dentro de um hospital de ensino. A proximidade entre o ambiente acadêmico e a assistência permite que conhecimento científico, formação profissional, pesquisa e inovação estejam conectados aos desafios reais do cuidado em saúde.





O hospital é campo de formação para estudantes e profissionais de 12 cursos das Escolas de Ciências da Saúde e da Vida e de Medicina e integra um ecossistema que reúne universidade, assistência hospitalar, pesquisa científica e ambientes de inovação. Essa relação favorece a circulação do conhecimento entre salas de aula, laboratórios, grupos de pesquisa e espaços assistenciais, aproximando a produção científica de sua aplicação na prática.





Para a pró-reitora de Saúde da PUCRS, Andrea Bandeira, a presença do hospital no ranking também expressa a força dessa integração. “O São Lucas é o hospital-escola da PUCRS e ocupa um lugar fundamental em nosso ecossistema de Saúde. Aqui, o conhecimento produzido na Universidade encontra os desafios concretos da assistência, enquanto a experiência do cuidado também gera novas perguntas para o ensino e para a pesquisa. Integrar tecnologia a esse ambiente amplia nossa capacidade de inovar, formar profissionais preparados para as transformações da saúde e desenvolver soluções que efetivamente façam diferença para os pacientes e para a sociedade”, destaca.





Segundo Andrea, o reconhecimento ocorre em um contexto de excelência acadêmica da universidade. “A PUCRS acaba de ser reconhecida, pelo sétimo ano consecutivo, como a melhor universidade privada do Brasil pelo RUF e também alcançou a liderança em Pesquisa entre as instituições privadas. Ter nosso hospital-escola agora reconhecido internacionalmente por sua evolução em maturidade digital reforça a potência dessa integração entre Universidade e Hospital e nos desafia a continuar avançando”, complementa.





Sobre o ranking





O World’s Best Smart Hospitals é uma classificação internacional publicada pela Newsweek em parceria com a Statista. O levantamento identifica instituições que utilizam tecnologias e soluções digitais para aprimorar a assistência, os processos clínicos, a experiência dos pacientes e a eficiência das operações.





A edição de 2027 considera aspectos relacionados à maturidade digital das instituições e à utilização de tecnologias como inteligência artificial, robótica, telemedicina, sistemas e registros eletrônicos e análise avançada de dados.





A estreia do Hospital São Lucas da PUCRS na classificação internacional reconhece os avanços já realizados e reforça a direção escolhida pela instituição: integrar a excelência acadêmica de uma universidade de referência à assistência, à pesquisa, à inovação e à tecnologia para qualificar o cuidado às pessoas.