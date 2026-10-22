Hospital São Lucas da PUCRS integra ranking mundial de hospitais inteligentes da Newsweek

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 18:08
Hospital de ensino da melhor universidade privada do Brasil estreia no World’s Best Smart Hospitals 2027 e está entre os 16 hospitais brasileiros listadosHospital São Lucas da PUC/ Divulgação/ JC
O Hospital São Lucas da PUCRS (HSL PUCRS) passou a integrar o World’s Best Smart Hospitals 2027, ranking da revista norte-americana Newsweek, elaborado em parceria com a empresa global de pesquisa de dados Statista. Em sua estreia na lista, o hospital ocupa a 357ª posição mundial e a 13ª entre as instituições brasileiras classificadas.
O reconhecimento internacional ocorre em um momento significativo para o São Lucas, que celebra 50 anos consolidando seu papel como hospital de ensino da PUCRS, instituição reconhecida em 2026, pelo sétimo ano consecutivo, como a melhor universidade privada do Brasil pelo Ranking Universitário Folha (RUF). Na edição mais recente do levantamento, a universidade também alcançou a primeira colocação em Pesquisa entre todas as instituições privadas do País.
A presença no ranking da Newsweek reforça uma característica central do São Lucas: a integração entre assistência, ensino, pesquisa, tecnologia e inovação. Como hospital universitário, a instituição é espaço de formação profissional, produção e aplicação de conhecimento e desenvolvimento de novas práticas em saúde, ao mesmo tempo em que avança em sua agenda de transformação digital.
O levantamento internacional reconhece hospitais que se destacam pela adoção e integração de tecnologias às práticas assistenciais e de gestão, considerando áreas como inteligência artificial, robótica, telemedicina, registros eletrônicos e maturidade digital.
Para o diretor-geral do Hospital São Lucas da PUCRS, Evandro Moraes, a presença inédita no ranking é um reconhecimento ao processo de transformação vivido pela instituição. “Entrar pela primeira vez neste ranking é um reconhecimento importante e um indicador de que a transformação que estamos conduzindo começa a produzir resultados que podem ser percebidos também externamente. Somos o hospital-escola da PUCRS e temos a oportunidade de unir a excelência acadêmica da Universidade à prática assistencial, à pesquisa e à inovação. No ano em que celebramos 50 anos, estamos preparando o São Lucas para as próximas décadas, com tecnologia a serviço da segurança, da experiência dos pacientes e, sobretudo, da qualidade do cuidado”, afirma.
Na edição de 2027, 16 hospitais brasileiros aparecem na classificação mundial. O São Lucas ocupa a 13ª posição entre eles. A lista brasileira é liderada pelo Einstein Hospital Israelita, 19º colocado mundial.
O Rio Grande do Sul tem duas instituições no ranking, ambas localizadas em Porto Alegre. A presença do São Lucas e do Hospital Moinhos de Vento insere a capital gaúcha entre as cidades brasileiras representadas na classificação internacional.
A entrada no ranking ocorre em um momento de avanço da agenda de transformação digital do Hospital São Lucas. A estratégia contempla investimentos em infraestrutura tecnológica, modernização de sistemas e processos, ampliação da conectividade, integração de dados e adoção de novas soluções para a jornada dos pacientes e o trabalho das equipes assistenciais.
Entre as iniciativas estão a evolução do prontuário e dos processos assistenciais digitais, a checagem eletrônica, novas ferramentas de relacionamento e acesso dos pacientes aos serviços, a aplicação de inteligência artificial, a modernização dos sistemas de imagem, a expansão da telemedicina e projetos de automação e rastreabilidade.
Para o diretor administrativo-financeiro do hospital, Jorge Oliveira, a transformação digital está diretamente relacionada à sustentabilidade e à capacidade de evolução da instituição. “Tecnologia, para nós, está interligada à estratégia do Hospital. Estamos investindo na melhoria de processos, na qualidade da informação e em ferramentas que apoiem nossas equipes e tornem a operação mais eficiente e inovadora. Avançar em maturidade digital significa também utilizar melhor os recursos, gerar dados mais qualificados para a tomada de decisão e criar as condições necessárias para sustentar o crescimento e a transformação do São Lucas”, destaca.
A transformação digital do São Lucas ganha uma dimensão particular por acontecer dentro de um hospital de ensino. A proximidade entre o ambiente acadêmico e a assistência permite que conhecimento científico, formação profissional, pesquisa e inovação estejam conectados aos desafios reais do cuidado em saúde.
O hospital é campo de formação para estudantes e profissionais de 12 cursos das Escolas de Ciências da Saúde e da Vida e de Medicina e integra um ecossistema que reúne universidade, assistência hospitalar, pesquisa científica e ambientes de inovação. Essa relação favorece a circulação do conhecimento entre salas de aula, laboratórios, grupos de pesquisa e espaços assistenciais, aproximando a produção científica de sua aplicação na prática.
Para a pró-reitora de Saúde da PUCRS, Andrea Bandeira, a presença do hospital no ranking também expressa a força dessa integração. “O São Lucas é o hospital-escola da PUCRS e ocupa um lugar fundamental em nosso ecossistema de Saúde. Aqui, o conhecimento produzido na Universidade encontra os desafios concretos da assistência, enquanto a experiência do cuidado também gera novas perguntas para o ensino e para a pesquisa. Integrar tecnologia a esse ambiente amplia nossa capacidade de inovar, formar profissionais preparados para as transformações da saúde e desenvolver soluções que efetivamente façam diferença para os pacientes e para a sociedade”, destaca.
Segundo Andrea, o reconhecimento ocorre em um contexto de excelência acadêmica da universidade. “A PUCRS acaba de ser reconhecida, pelo sétimo ano consecutivo, como a melhor universidade privada do Brasil pelo RUF e também alcançou a liderança em Pesquisa entre as instituições privadas. Ter nosso hospital-escola agora reconhecido internacionalmente por sua evolução em maturidade digital reforça a potência dessa integração entre Universidade e Hospital e nos desafia a continuar avançando”, complementa.
O World’s Best Smart Hospitals é uma classificação internacional publicada pela Newsweek em parceria com a Statista. O levantamento identifica instituições que utilizam tecnologias e soluções digitais para aprimorar a assistência, os processos clínicos, a experiência dos pacientes e a eficiência das operações.
A edição de 2027 considera aspectos relacionados à maturidade digital das instituições e à utilização de tecnologias como inteligência artificial, robótica, telemedicina, sistemas e registros eletrônicos e análise avançada de dados.
A estreia do Hospital São Lucas da PUCRS na classificação internacional reconhece os avanços já realizados e reforça a direção escolhida pela instituição: integrar a excelência acadêmica de uma universidade de referência à assistência, à pesquisa, à inovação e à tecnologia para qualificar o cuidado às pessoas.