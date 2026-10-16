Aos 30 anos, Doctor Clin destaca papel dos médicos na evolução do cuidado

A Doctor Clin completou 30 anos em 2026 em meio a mudanças nas necessidades dos pacientes. Com o envelhecimento da população e a maior demanda por acompanhamento de doenças crônicas e saúde mental, cresce a importância de um cuidado contínuo e coordenado. Mesmo com o avanço tecnológico, a atuação médica permanece central.

Às vésperas do Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro, a empresa valoriza a dimensão humana da assistência. “Continuam essenciais a escuta, a empatia, o julgamento clínico e a responsabilidade pelo cuidado. A tecnologia pode organizar informações e apoiar decisões, mas compreender o que uma doença representa na vida de alguém exige uma relação humana”, afirma a Dra. Michele Gracioli Schneider, diretora médica da Doctor Clin.

Fundada em Porto Alegre, em 1996, a operadora expandiu a atuação para São Leopoldo e Novo Hamburgo já no ano seguinte. Hoje, é responsável pelos planos de saúde de mais de 160 mil clientes e conta com 20 unidades, entre centros médicos, clínicas, espaços de relacionamento e hospital próprio, além de uma rede credenciada.

Integração para tornar a jornada mais simples

A combinação de serviços próprios e parceiros busca aproximar etapas do atendimento. Inaugurado em 2023, o Hospital Doctor Clin Porto Alegre reúne pronto atendimento clínico 24 horas, atendimento pediátrico e traumatológico, diagnóstico por imagem, três salas cirúrgicas, 17 leitos de internação, análises clínicas, oncologia e centro de infusão.

A integração também passa pela tecnologia. O prontuário eletrônico facilita o acesso ao histórico dos pacientes na rede própria, enquanto melhorias no aplicativo permitem a consulta aos exames realizados nas unidades. O Doctor Clin On oferece consultas online e serviços digitais.

A expansão continua, com obras em diferentes etapas nas cidades de Porto Alegre, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Montenegro e Rio Grande. A empresa também iniciou a construção do futuro Complexo Hospitalar São Leopoldo e prevê implantar um novo Pronto Atendimento com Hospital Dia em Novo Hamburgo.

Para a Dra. Michele, ampliar a estrutura deve reduzir obstáculos para quem busca atendimento. “Ampliar o acesso significa reduzir a distância entre precisar de cuidado e efetivamente recebê-lo”, resume.

No próximo ciclo, a Doctor Clin pretende ampliar o acesso, fortalecer a continuidade assistencial e acompanhar a qualidade dos resultados. Nesse processo, os médicos seguem essenciais para aperfeiçoar serviços, avaliar novas soluções e preservar a dimensão humana do cuidado.