Sindiatacadistas RS prepara segunda edição do Fórum Atacadista para discutir transformação do setor

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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 11:36
Evento retorna em 20 de maio de 2027 com o tema Atacado em Movimento, expectativa de mais de 500 participantes e debates sobre economia, regulação, consumo, gestão e liderançaSindiatacadistas RS/ Divulgação/ JC
Na primeira edição do Fórum Atacadista RS, realizada em 2025, uma pergunta orientou os debates: qual seria o futuro do atacado? Dois anos depois, o Sindiatacadistas RS prepara o retorno do encontro propondo um passo adiante. Sob o tema Atacado em Movimento, a edição de 2027 pretende discutir como empresas e lideranças podem responder, na prática, às transformações que já modificam o ambiente de negócios.
Marcado para 20 de maio, na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre, o II Fórum Atacadista RS amplia uma iniciativa que reuniu mais de 400 participantes em sua estreia. Para a próxima edição, a expectativa é superar 500 pessoas entre empresários, executivos, profissionais e representantes ligados ao comércio atacadista.
A continuidade do evento ocorre em um momento em que diferentes mudanças convergem sobre o setor. Alterações tributárias e trabalhistas, novas tecnologias, transformações no comportamento do consumidor e a necessidade de desenvolver novas competências de gestão exigem decisões cada vez mais conectadas entre estratégia, operação e leitura de cenário.
A própria primeira edição já refletia parte dessa agenda. Em 2025, o Fórum reuniu especialistas e lideranças para discutir temas como conjuntura econômica, reforma tributária, inteligência artificial, digitalização, logística e comportamento do consumidor, consolidando um espaço específico para o debate sobre os rumos do atacado gaúcho.
Quatro eixos para compreender as mudanças
Em 2027, a programação será organizada em quatro eixos: cenário econômico e perspectivas, ambiente regulatório, mercado e consumo e gestão e liderança do amanhã. A proposta é aproximar discussões conjunturais das decisões que fazem parte da rotina das empresas.
Na área econômica, o olhar estará voltado à compreensão dos movimentos capazes de afetar investimentos, custos e oportunidades. Já o ambiente regulatório ganha peso diante de mudanças que exigem adaptação das empresas, especialmente nas áreas tributária e trabalhista.
Dois nomes já confirmados representam essas frentes. Rafael Pandolfo, doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC-SP e coordenador do IBET no Rio Grande do Sul, participará das discussões relacionadas à tributação. O especialista também integrou a programação da primeira edição do Fórum, quando abordou a reforma tributária do consumo.
As questões trabalhistas terão a participação de Flávio Obino Filho, advogado especializado em Direito Coletivo do Trabalho e com atuação de mais de três décadas em negociações intersindicais.
Gestão e liderança entram no centro do debate
A transformação das empresas também será abordada pela perspectiva da estratégia e da gestão. Entre os palestrantes confirmados está Sandro Magaldi, especialista em gestão estratégica e inovação e autor de obras voltadas à transformação dos negócios e ao desenvolvimento de lideranças.
A presença do tema na programação acompanha uma mudança que vai além da adoção de novas ferramentas. Para empresas atacadistas, incorporar tecnologia, compreender alterações no consumo e revisar processos depende também da capacidade das lideranças de tomar decisões em cenários de maior complexidade.
Esse debate deverá ganhar outro formato ao longo do evento com a realização de um podcast ao vivo, mediado por Magaldi e com participação de CEOs do segmento atacadista. A proposta acrescenta à programação a experiência de quem conduz empresas e precisa transformar tendências de mercado em escolhas concretas de gestão.
Um ponto de encontro para o atacado gaúcho
A segunda edição também reforça a estratégia do Sindiatacadistas RS de manter o Fórum como espaço de articulação do segmento. A entidade reúne seis sindicatos do comércio atacadista e representa mais de 18 mil empresas no Rio Grande do Sul, atuando em temas regulatórios, negociações coletivas e pautas tributárias.
Em setembro de 2025, quando ocorreu a estreia do evento, a programação reuniu empresários, especialistas e representantes do setor para discutir de reforma tributária e inteligência artificial a logística e comportamento do consumidor. O encontro ocorreu na mesma sede da Fecomércio-RS que receberá a edição de 2027.
Agora, a mudança do tema sintetiza a evolução pretendida pelo Fórum. Se a primeira edição colocou o futuro do atacado em discussão, a segunda parte do princípio de que essa transformação já está acontecendo e exige capacidade de adaptação.
O projeto da nova edição já começou a ser apresentado institucionalmente. Em reunião recente com a Fecomércio-RS, representantes do Sindiatacadistas trataram da realização do próximo Fórum, reforçando a articulação entre as entidades em torno das pautas do comércio atacadista no Estado.
Serviço
II Fórum Atacadista RS – Atacado em Movimento
Data: 20 de maio de 2027
Local: sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre
Realização: Sindiatacadistas RS
Expectativa de público: mais de 500 participantes