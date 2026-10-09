ApliCap chega aos 15 anos com R$ 1 bilhão em faturamento e expansão nacional

Aos 15 anos, a ApliCap Capitalização chega a uma nova etapa de sua trajetória com números que mostram a ampliação da operação para além do Rio Grande do Sul. Em 2025, a companhia alcançou R$ 1 bilhão em faturamento, crescimento de 37% sobre o ano anterior e o nono avanço anual consecutivo. No mesmo período, foram comercializados mais de 1,2 bilhão de títulos de capitalização.

Fundada em Novo Hamburgo e posteriormente transferida para Porto Alegre, a empresa tem sede no Instituto Caldeira, integra um dos mais tradicionais grupos empresariais do RS e atua sob regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Especializada nas modalidades Filantropia Premiável e Incentivo, em 2026, a companhia também iniciou a operação na modalidade Instrumento de Garantia.

O avanço comercial ganhou velocidade nos últimos anos. O volume de títulos passou de mais de 117 milhões em 2023 para 634 milhões em 2024 e ultrapassou 1,2 bilhão em 2025. A evolução acompanha uma estratégia de expansão nacional apoiada em tecnologia, eficiência operacional e desenvolvimento de novas soluções.

Colaboradores da ApliCap representam a trajetória de crescimento e consolidação da companhia Filipe Tedesco/ JRS/ Divulgação/ JC

A expansão nacional também é impulsionada pela busca constante por novas parcerias. A ApliCap mantém uma atuação próxima a instituições financeiras, seguradoras, corretoras e varejistas, desenvolvendo modelos de capitalização que se adaptam às diferentes necessidades e estratégias de cada negócio. Para as empresas parceiras, essas iniciativas representam novas oportunidades de geração de receita, ao mesmo tempo em que contribuem para a fidelização de clientes, o fortalecimento do relacionamento com o público e a diferenciação em mercados cada vez mais competitivos. Com essa estratégia, a ApliCap amplia seus canais de distribuição, diversifica sua atuação e leva a capitalização a novos públicos e regiões do País.

Escala nacional também aparece nas premiações

Outro indicador da capilaridade alcançada pela ApliCap está nos valores distribuídos aos contemplados. Ao longo de sua história, a empresa já superou R$ 1,5 bilhão em prêmios pagos e contabiliza mais de 3,2 milhões de contemplados. As premiações chegaram a cerca de 97% dos municípios brasileiros.

Somente no primeiro semestre de 2026, foram aproximadamente 175 mil pessoas contempladas e R$ 130 milhões pagos em prêmios. No período, a companhia também destinou R$ 230 milhões a entidades beneficiadas por produtos de capitalização.

Na modalidade Filantropia Premiável, essa dimensão social ocupa espaço relevante na operação. Em 2025, R$ 445 milhões foram repassados a entidades parceiras. No mesmo ano, seis novas instituições passaram a integrar o portfólio da ApliCap, ampliando o alcance dos recursos destinados a iniciativas sociais.

Para Luciane Rodrigues da Rosa, gerente de Operações, a expansão exige que o crescimento de escala seja acompanhado pelo controle dos processos. “Nos dedicamos diariamente a assegurar que cada operação seja conduzida com precisão, transparência e excelência. Essa é a base que sustenta a confiança construída ao longo dos anos.”

Tecnologia acompanha crescimento da operação

O aumento do volume comercializado também levou a empresa a ampliar investimentos em automação, governança e ferramentas para sustentar uma operação de alcance nacional. A proximidade com o ecossistema de inovação é reforçada pela sede no Instituto Caldeira, onde a ApliCap ampliou recentemente sua estrutura para receber novos projetos e a expansão da equipe.

Entre as iniciativas desenvolvidas nesse campo está um projeto baseado em inteligência artificial generativa para aprimorar processos regulatórios, como a formalização de sorteados. A solução recebeu o Prêmio de Inovação da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

“Crescemos porque investimos em tecnologia, governança e na qualificação constante do time. A busca constante por inovar é o que garante a aplicação do que existe de melhor no mercado, garantindo que nossos parceiros tenham mais segurança, agilidade e previsibilidade para operar”, destaca o diretor Marcio Fritsch.

A combinação entre aumento de escala, presença nacional e investimento em tecnologia passa agora a orientar o próximo ciclo da companhia. Depois de atingir R$ 1 bilhão em faturamento e completar 15 anos de atuação, a ApliCap projeta a continuidade da expansão com foco em segurança, conformidade e desenvolvimento de novas possibilidades no mercado de capitalização.

“Estamos preparados para crescer ainda mais, mas sem abrir mão do que nos trouxe até aqui: integridade e foco total nos nossos clientes e parceiros. O futuro da capitalização passa por tecnologia e conformidade legal”, afirma o diretor-superintendente Diego Zugno Kulczynski.

Os números dos últimos anos mostram a mudança de escala da operação. Ao completar 15 anos, a ApliCap chega a um novo ciclo com presença nacional, mais de 3,2 milhões de contemplados e uma estratégia que combina expansão comercial, tecnologia e diversificação das soluções de capitalização.