Sindiatacadistas RS debate representação empresarial com presidente da Fecomércio-RS

Responsável por 50,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul, o comércio de bens, serviços e turismo convive com decisões regulatórias e legislativas capazes de produzir efeitos diretos sobre a rotina das empresas. Nesse cenário, acompanhar projetos, participar do debate público e levar as demandas do setor aos espaços de decisão estão entre as atribuições das entidades de representação empresarial.

A atuação foi tema do sétimo episódio do Fala, Atacadista, podcast do Sindiatacadistas RS. Conduzida pelo vice-presidente da entidade, Fulvio Delavi, a edição recebeu Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, recentemente empossado para o quarto mandato à frente da instituição.

Durante a conversa, Bohn destacou a importância da organização coletiva para ampliar a capacidade de representação dos empresários diante de mudanças que interferem no ambiente de negócios. “Muitas vezes, a motivação legislativa de criar novos instrumentos, mesmo que na melhor das intenções, resulta em mais burocracias, mais dificuldades e menos produtividade. E a federação está aqui para alertar, para agir, para opinar, buscando diminuir os obstáculos para empreender”, ressaltou.

Atuação técnica na defesa do setor

A representação empresarial não se limita à manifestação sobre projetos já conhecidos do público. Segundo Bohn, os posicionamentos da Fecomércio-RS são construídos a partir de discussões em conselhos e comissões temáticas, com análises técnicas que subsidiam a atuação institucional da entidade.

“Esta atuação nos dá credibilidade, porque nossos posicionamentos são baseados em dados, com respaldo técnico”, afirmou o dirigente, ao destacar que a federação busca manter uma atuação independente de alinhamentos político-partidários.

Em um ano eleitoral, esse acompanhamento ganha relevância diante de discussões que podem influenciar tanto a atividade econômica quanto as decisões de investimento das empresas. Entre os temas apontados por Bohn estão o excesso de burocracia, a carga tributária, a insegurança jurídica e os entraves à produtividade.

Para os empresários, a participação em entidades representativas também amplia o acesso a informações e discussões que nem sempre fazem parte da rotina de quem está concentrado na operação do próprio negócio. A atuação coletiva permite reunir demandas comuns e levá-las de forma estruturada aos espaços de interlocução com o poder público.

Representação além das pautas institucionais

A estrutura da Fecomércio-RS, porém, vai além da defesa de interesses empresariais. No episódio, Bohn também chamou atenção para os serviços disponíveis às empresas vinculadas ao sistema, que incluem plataformas voltadas à formação e à gestão, além do acesso a iniciativas e estruturas ligadas ao Sesc e ao Senac.

A proposta é aproximar a representação institucional das necessidades cotidianas dos negócios, conectando defesa de pautas, desenvolvimento profissional e ferramentas capazes de apoiar a gestão empresarial.

À frente da Fecomércio-RS até 2030, Bohn afirmou que tecnologia e educação seguirão entre as prioridades do novo mandato. Os investimentos devem envolver tanto a formação básica, por meio das escolas vinculadas ao sistema, quanto a qualificação profissional oferecida pelo Sesc e pelo Senac.

Para o Sindiatacadistas RS, levar esse debate ao Fala, Atacadista ajuda a aproximar empresários do papel desempenhado pelas entidades de representação em um ambiente econômico cada vez mais influenciado por mudanças regulatórias, tecnológicas e de mercado.

O episódio completo com Luiz Carlos Bohn está disponível no canal do Sindiatacadistas RS no YouTube.