O Boticário celebra a cultura gaúcha com filme, shows e experiências imersivas no Cais Embarcadero

Para celebrar o mês da cultura gaúcha, O Boticário, marca de beleza preferida da Região Sul*, lança a campanha “A beleza de ser gaúcho”, composta por um filme-homenagem com artistas locais, promoções em loja e uma mostra musical gratuita nos dias 12 e 19 de setembro, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. A iniciativa une tradição e contemporaneidade por meio de apresentações musicais, ativações sensoriais e experiências imersivas que valorizam a identidade do Estado.





O filme da campanha reúne diferentes gerações e estilos da música regional em um encontro intimista. Em estúdio, a dupla de pop Claus e Vanessa, o gaiteiro Renato Borghetti e a cantora Luiza Barbosa declamam um manifesto exclusivo acompanhados por seus instrumentos. Enquanto o chimarrão circula, a produção intercala gestos, olhares e paisagens do Rio Grande do Sul.





Música e experiências no Cais Embarcadero

A celebração ganha ainda uma mostra musical no Cais Embarcadero, um dos principais cartões-postais da capital gaúcha. A programação traz, no dia 12 de setembro, shows de Renato Borghetti, às 16h, e Claus e Vanessa, às 17h30, com o DJ Cainan animando os intervalos. Já no dia 19 de setembro, as atrações ficam por conta de Shana Müller, às 16h, e Luiza Barbosa, às 17h30, além da DJ Tais Scherer nas picapes.





Além das apresentações, a Casa Boti no Cais Embarcadero ganha nova ambientação e experiências imersivas para experimentação de produtos. Entre os destaques está um carrinho de degustação de erva-mate, com diferentes tipos de corte e origens do Estado, filtro com água quente para o chimarrão, além de um jogo interativo com brindes, disponível aos fins de semana.





“O Boticário tem uma relação muito próxima com o público do Rio Grande do Sul e queremos homenagear esse vínculo de maneira genuína, celebrando o amor e a beleza de ser gaúcho. Essa é uma cultura feita de encontros, histórias compartilhadas e tradições que atravessam gerações - um sentimento retratado na nossa campanha e que ganha vida todos os dias no atendimento e no compromisso das nossas franquias na região”, destaca Juliana Razini, Diretora de Treinamento e Eficiência de Franquias do Grupo Boticário.





Relevância regional

Pioneiro na história de expansão do Boticário ainda na virada da década de 1980, o Rio Grande do Sul se consolidou como uma das praças mais estratégicas para a marca no País. O Estado figurou entre os primeiros a receber o modelo de franquias da rede, com lojas pioneiras em Porto Alegre e na Serra Gaúcha, servindo como polo de validação para a qualidade e sofisticação das fragrâncias do grupo diante de um mercado consumidor altamente exigente. Hoje, posicionado entre um dos maiores mercados nacionais da companhia, o Rio Grande do Sul mantém relevância não apenas pelo desempenho comercial, mas também pela integração da indústria local à sua cadeia produtiva, que consome insumos plásticos, gráficos e matérias-primas da biodiversidade gaúcha.





Favoritos em promoção

Além disso, os produtos favoritos dos gaúchos estarão com descontos de até 20% nas lojas. Um estudo de social listening realizado pelo Boticário em 2025 mapeou mais de 9 mil conversas nas redes sociais sobre as preferências locais e confirmou Malbec e Nativa SPA Ameixa entre os itens mais citados no Sul - e que fazem parte da ação promocional.





Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário.?A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros** foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada*** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui?o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos –?e não realizar testes em animais.????



