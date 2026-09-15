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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 07:00

Banrisul lança novidade para clientes PJ com benefícios em mobilidade

A iniciativa faz parte da estratégia do Banco de ampliar as vantagens oferecidas aos clientes PJ

A iniciativa faz parte da estratégia do Banco de ampliar as vantagens oferecidas aos clientes PJ

BANRISUL/ DIVULGAÇÃO/ JC
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O Banrisul lançou a campanha Passou, Ganhou!, em parceria com a Mastercard, exclusiva para o segmento empresarial do Banco. O cliente Pessoa Jurídica (PJ) que utilizar o cartão Banrisul Mastercard Business pela primeira vez na plataforma de mobilidade Uber receberá um voucher no valor de R$ 120,00 para usar na mesma plataforma. A ação comercial vai até o dia 31 de outubro.

O envio do voucher será realizado para o e-mail cadastrado como preferencial junto ao Banrisul pelo representante legal da empresa, na data da contratação do Cartão Banrisul Mastercard Business, em até 30 dias após a validação do cumprimento do regulamento da promoção. O voucher terá validade de dois meses.

A iniciativa faz parte da estratégia do Banco de ampliar as vantagens oferecidas aos clientes PJ, incentivando o uso de meios de pagamento que contribuam para uma gestão financeira mais eficiente e para a otimização das atividades corporativas. O propósito é aproximar ainda mais os clientes de benefícios que façam diferença no dia a dia dos negócios, por meio de parcerias relevantes e experiências alinhadas às necessidades das empresas.

Para mais informações sobre o Cartão Banrisul Mastercard Business, acesse os canais de atendimento e comunicação do Banrisul. O regulamento completo da promoção pode ser conferido no site do Banrisul.

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