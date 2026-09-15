Banrisul lança novidade para clientes PJ com benefícios em mobilidade

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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 07:00
A iniciativa faz parte da estratégia do Banco de ampliar as vantagens oferecidas aos clientes PJBANRISUL/ DIVULGAÇÃO/ JC
O envio do voucher será realizado para o e-mail cadastrado como preferencial junto ao Banrisul pelo representante legal da empresa, na data da contratação do Cartão Banrisul Mastercard Business, em até 30 dias após a validação do cumprimento do regulamento da promoção. O voucher terá validade de dois meses.
A iniciativa faz parte da estratégia do Banco de ampliar as vantagens oferecidas aos clientes PJ, incentivando o uso de meios de pagamento que contribuam para uma gestão financeira mais eficiente e para a otimização das atividades corporativas. O propósito é aproximar ainda mais os clientes de benefícios que façam diferença no dia a dia dos negócios, por meio de parcerias relevantes e experiências alinhadas às necessidades das empresas.
Para mais informações sobre o Cartão Banrisul Mastercard Business, acesse os canais de atendimento e comunicação do Banrisul. O regulamento completo da promoção pode ser conferido no site do Banrisul.