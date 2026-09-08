Aos 101 anos, Sicredi Origens amplia presença em Porto Alegre e Região Metropolitana

Em 6 de setembro de 2025, a Sicredi Origens RS celebrou um marco importante: cem anos de história. A data, marcada por um evento realizado no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, simbolizou a trajetória iniciada em 1925 e construída ao longo de décadas por associados, colaboradores, lideranças e comunidades.

Ao completar 101 anos, a Sicredi Origens transforma a força de sua história em impulso para novos avanços. O período que sucedeu as celebrações foi marcado por reconhecimentos públicos, expansão da presença e investimentos em infraestrutura nos municípios onde atua, além da ampliação de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social.

Conforme o presidente da Sicredi Origens, Ronaldo Sielichow, ao longo desses 12 meses, a cooperativa, que atua em Porto Alegre e Região Metropolitana, manteve firme o propósito de estar próxima das pessoas, contribuir para o desenvolvimento das comunidades e fortalecer um modelo econômico baseado na cooperação. "Nosso fundador Gaston Englert e outras lideranças da época se inspiraram nos ideais do padre suíço, Theodor Amstad, patrono do cooperativismo de crédito brasileiro. Também idealizador da primeira cooperativa de crédito da América Latina, criada em 1902, em Nova Petrópolis, origem do Sistema Sicredi. Ao longo de um século, nos consolidamos e acompanhamos transformações econômicas, sociais e tecnológicas, preservando valores que seguem atuais”.

O presidente ressalta que o centenário foi também um convite para revisitar a história da instituição. Cada evento, homenagem e reconhecimento recebido ao longo desse período reforçou a dimensão do caminho construído por centenas de lideranças e associados que acreditaram no cooperativismo como um modelo capaz de gerar prosperidade compartilhada. “Vimos um legado que ultrapassou o tempo e permanece presente nos sonhos realizados, nos negócios impulsionados e no desenvolvimento dos municípios onde estamos presentes. Crescemos juntos, e chegar aos 101 anos significa honrar esse passado enquanto seguimos construindo o futuro.”



Participação crescente dos associados

A participação dos associados nas assembleias cresceu mais de 58% em 2026 na comparação com o ano anterior. O avanço evidencia maior envolvimento nas decisões da cooperativa.

Segundo o vice-presidente da Sicredi Origens, Alcides Brugnera, à medida que os associados compreendem o modelo de negócio cooperativo e o impacto positivo da instituição em suas comunidades, cresce também o interesse em participar das decisões. "O engajamento dos nossos associados tem crescido a cada ano. Isso evidencia o sentimento de pertencimento e protagonismo nas decisões que orientam o presente e o futuro da cooperativa."

Brugnera destaca que o resultado demonstra o fortalecimento da cultura cooperativista e o compromisso dos associados em exercer seu papel como donos do negócio, contribuindo ativamente para a construção de uma cooperativa cada vez mais sólida, transparente e conectada às necessidades de seus membros.



Uma trajetória reconhecida pelas comunidades

Uma das marcas do ano do centenário foram as homenagens recebidas das comunidades e dos poderes legislativos dos municípios onde a Sicredi Origens atua. Entre julho e dezembro de 2025, a cooperativa foi homenageada nas câmaras municipais de Alvorada, Canoas, Cachoeirinha, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul também promoveu uma homenagem especial à trajetória centenária da instituição, entregue durante o Grande Expediente, espaço utilizado para agraciar empresas, setores produtivos e entidades de classe que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

As manifestações ressaltaram o legado construído pela cooperativa ao longo de cem anos, refletido no apoio aos empreendedores, na formação de pessoas por meio da educação financeira e no estímulo a projetos de interesse coletivo. Os atos simbolizaram o reconhecimento dos municípios à história da instituição e à presença cooperativa que ajuda a impulsionar o desenvolvimento das regiões onde atua.

Proximidade refletida em premiações

Construída diariamente na proximidade com os associados e a sociedade, a confiança depositada na Sicredi Origens também se manifestou em premiações e distinções que marcaram o período do centenário.

Em Cachoeirinha, pelo quinto ano consecutivo recebeu o prêmio de instituição financeira mais lembrada no Marcas em Destaque. Em Canoas, foi novamente escolhida como a instituição financeira mais lembrada pela população no prêmio Melhores do Ano de 2025. Em 2026, o prêmio Marcas & Líderes anunciou o Sicredi como a marca mais lembrada entre os canoenses.

A cooperativa também recebeu o Prêmio Jubilados, concedido pela CICS Canoas, e foi reconhecida em Gravataí como empresa de maior impacto social em votação popular do prêmio Marcas & Líderes. Os resultados evidenciam uma característica que acompanha o modelo cooperativo: a proximidade. Em um ambiente cada vez mais digital, a confiança construída nas relações continua sendo um dos principais diferenciais apontados por associados e pela sociedade.

No mesmo período, o presidente Ronaldo Sielichow recebeu o título de Dirigente Cristão do Ano, distinção concedida pela ADCE RS e que reconhece lideranças comprometidas com princípios éticos, responsabilidade social e promoção do bem comum.

Investimentos que fortalecem o presente

Para o diretor executivo da Sicredi Origens, Gérson Kunkel, o período pós-centenário também foi marcado por investimentos em estrutura e ampliação da presença em Porto Alegre e Região Metropolitana. Em dezembro de 2025, a agência Águas Claras, em Viamão, foi reinaugurada com novos espaços destinados ao relacionamento e ao desenvolvimento de negócios dos associados. Na ocasião, foi entregue o tradicional relógio do Sicredi, posicionado às margens da RS-040.

Já em abril de 2026, a agência Jardim Lindóia, localizada junto ao Centro Administrativo Sicredi, em Porto Alegre, iniciou um novo capítulo. O espaço renovado passou a oferecer ambientes mais modernos, salas de reuniões e uma experiência alinhada ao papel estratégico desempenhado pela unidade, situada em um ponto reconhecido nacionalmente como referência do cooperativismo de crédito brasileiro e que recebe diariamente visitas institucionais e governamentais de diferentes estados e países, interessadas em compreender o modelo de gestão, governança e sustentabilidade do Sicredi.

Reinauguração Agência Jardim Lindóia SICREDI ORIGENS/ DIVULGAÇÃO/ JC

Em junho deste ano, outro marco importante foi a inauguração da Agência Restinga, ampliando a presença da cooperativa na Capital. Instalada em uma região reconhecida pelo dinamismo econômico e pela força do empreendedorismo local, a nova unidade representa uma aproximação ainda maior com a comunidade e com os negócios da Zona Sul de Porto Alegre. “O primeiro século foi construído com coragem, presença e cooperação. O segundo amplia essa trajetória com protagonismo: organizando desenvolvimento, fortalecendo proteção, formando pessoas e conectando inovação à essência”, acrescenta Kunkel.

Inauguração Agência Restinga SICREDI ORIGENS/ DIVULGAÇÃO/ JC

Desenvolvimento que se traduz em ações concretas

A expansão da presença física veio acompanhada de iniciativas voltadas à qualidade de vida e à sustentabilidade.

Os equipamentos de hidratação, com água fria, quente e para pets, instalados em espaços públicos nos municípios da área de atuação da cooperativa, transformaram-se em exemplos concretos desse compromisso. Apenas nas estruturas localizadas em Sapucaia do Sul e Gravataí foram distribuídos mais de 92 mil litros de água, beneficiando mais de 280 mil pessoas e evitando o consumo estimado de 147 mil garrafas plásticas.

Em 2026, os equipamentos chegaram também a Esteio e Glorinha, e já estão previstas instalações em Cachoeirinha e Porto Alegre.

Paralelamente, a cooperativa segue mobilizando associados e comunidades em ações voltadas à reciclagem e ao fortalecimento de entidades parceiras por meio da arrecadação de lacres de alumínio e tampas plásticas, transformando pequenas atitudes em benefícios concretos para instituições sociais.

Uma viagem às origens do cooperativismo

Entre os momentos mais simbólicos do pós-centenário está a participação da Sicredi Origens em uma missão institucional à Suíça, realizada em maio de 2026.

Pela primeira vez, dirigentes de cooperativas do Sicredi visitaram familiares do padre Theodor Amstad, personagem fundamental para a história do cooperativismo brasileiro. A experiência aproximou passado e presente. Durante os encontros em St. Gallen, foram compartilhadas histórias, documentos e memórias que ajudam a compreender a dimensão da obra iniciada por Amstad há mais de um século.

A visita simbolizou mais do que um reencontro histórico. Representou a renovação do compromisso com os valores que deram origem ao cooperativismo: solidariedade, ajuda mútua, participação e desenvolvimento coletivo.

101 anos: o legado continua em construção

Ao chegar aos 101 anos, a Sicredi Origens, uma das cooperativas que integra o Sistema Sicredi, combina a preservação dos princípios que orientam sua atuação desde 1925 com novos investimentos, expansão da presença física e iniciativas voltadas às comunidades.

O período que sucedeu o centenário foi marcado por reconhecimentos, novos espaços, maior participação dos associados e fortalecimento de ações sociais e ambientais. São movimentos que evidenciam a continuidade de uma trajetória construída a partir da cooperação e da relação com as regiões onde a instituição está presente.

Mais do que celebrar uma história centenária, os avanços registrados no último ano mostram como esse legado segue em transformação, mantendo o propósito que acompanha a Sicredi Origens desde 1925: promover o desenvolvimento das pessoas e das regiões onde atua por meio da cooperação. Outros projetos relacionados ao centenário seguem em desenvolvimento.