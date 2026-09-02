Sindiatacadistas RS destaca força do associativismo para ampliar competitividade empresarial

Mudanças regulatórias, novas tecnologias e transformações no comportamento do consumidor impõem desafios que nem sempre podem ser enfrentados de forma isolada pelas empresas. Nesse cenário, o associativismo empresarial ganha relevância como estratégia para ampliar a representação do setor produtivo, antecipar impactos sobre os negócios e facilitar o acesso a conhecimento, dados e soluções capazes de apoiar decisões.

É essa atuação coletiva que está no centro do sexto episódio do Fala, Atacadista, podcast do Sindiatacadistas RS. A conversa reúne André Minoru Chim Miki, gerente do Núcleo de Gestão do Sistema Fecomércio Sesc Senac do RS, Adriano Beuren, coordenador de Relações Governamentais, e Leonardo de Paula, gerente do Núcleo de Mercado e Inteligência de Dados da instituição.

Vinculada à Confederação Nacional do Comércio (CNC), a Fecomércio-RS reúne mais de 100 sindicatos empresariais, entre eles os seis representados pelo Sindiatacadistas RS. A estrutura se conecta ainda ao Sesc/RS e ao Senac-RS, que mantêm mais de uma centena de unidades com serviços relacionados a bem-estar social, educação e qualificação profissional.

A dimensão dessa rede ajuda a explicar por que participar de uma entidade empresarial pode significar mais do que integrar formalmente uma representação de classe. “Nosso papel é tangibilizar e dar acesso a soluções para pessoas e empresas. E fazemos isso com governança sólida, responsabilidade orçamentária e vigilância apartidária na defesa do setor produtivo gaúcho”, resume André Minoru Chim Miki.

Representação amplia a voz das empresas

Uma das principais frentes do associativismo está na interlocução permanente com o poder público. A organização coletiva permite acompanhar propostas que podem alterar o ambiente de negócios e construir posicionamentos em torno de interesses compartilhados pelas empresas.

A escala desse trabalho nem sempre é percebida por quem acompanha apenas os temas de maior repercussão. Segundo Adriano Beuren, a Fecomércio-RS monitora mais de 3 mil projetos estaduais e federais com potencial de impactar o setor produtivo. “O empresário acaba conhecendo um percentual pequeno desses projetos, como a Reforma Tributária e a PEC 6x1, por exemplo. Mas atuamos em uma série de iniciativas para mitigar impactos negativos e influenciar ações positivas”, afirma.

Para empresas do atacado, essa estrutura cria uma ponte entre questões que surgem no ambiente político e regulatório e seus possíveis efeitos sobre a operação. Em vez de uma atuação individual diante de temas complexos, o associativismo permite reunir demandas, produzir análises e fortalecer a interlocução institucional.

Informação também se transforma em competitividade

A representação, porém, é apenas uma das dimensões desse ecossistema. Inteligência de mercado e inovação vêm ganhando espaço à medida que decisões sobre investimentos, preços, expansão e planejamento exigem informações cada vez mais qualificadas.

Entre as estruturas disponíveis estão o Instituto Fecomércio-RS de Pesquisa (IFEP-RS), o Observatório do Comércio e o Lab de Inovação, que aproximam empresas de pesquisas, indicadores, tendências e novas soluções. “Conectamos soluções, tecnologia e dados com as demandas”, sintetiza Leonardo de Paula.

Para o setor atacadista, ter acesso a esse tipo de inteligência pode contribuir para compreender mudanças de mercado e embasar decisões com informações que vão além da experiência cotidiana do negócio. O mesmo vale para a inovação: a atuação em rede favorece o contato com ferramentas, conhecimento e práticas que podem ser mais difíceis de acessar individualmente.

A qualificação profissional completa essa lógica. Por meio da estrutura do Senac-RS e do Sesc/RS, o sistema amplia o alcance de iniciativas voltadas ao desenvolvimento de trabalhadores, empresários e organizações, conectando representação institucional às necessidades práticas de quem atua no comércio de bens, serviços e turismo.

Cooperação para enfrentar desafios comuns

No associativismo, o ganho coletivo não substitui a estratégia individual de cada empresa, mas amplia os recursos disponíveis para construí-la. É nesse ponto que representação, dados, inovação e capacitação se encontram: desafios compartilhados podem ser acompanhados coletivamente, enquanto as informações e soluções chegam às empresas para apoiar suas próprias decisões.

Para o Sindiatacadistas RS, essa lógica tem relação direta com a competitividade do atacado. Ao integrar uma rede mais ampla de representação, o setor passa a ter acesso a espaços de interlocução, conhecimento e desenvolvimento que ajudam empresários e trabalhadores a acompanhar um ambiente de negócios em constante transformação.

O sexto episódio do Fala, Atacadista apresenta justamente as diferentes frentes dessa estrutura e mostra como o associativismo pode sair do campo institucional para produzir efeitos concretos na rotina empresarial. Mais do que pertencer a uma entidade, a proposta é transformar a atuação coletiva em representação, informação e oportunidades para quem precisa tomar decisões todos os dias.

A íntegra do episódio está disponível no canal do Sindiatacadistas RS no YouTube.