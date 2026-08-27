Grupo Betiolo consolida polo logístico no Vale do Taquari e anuncia nova gigante do e-commerce

O Grupo Betiolo acaba de assinar mais um importante contrato de locação no Complexo Logístico Betiolo, em Estrela/RS, ampliando a presença de grandes empresas em um empreendimento que vem se consolidando como um dos principais polos logísticos privados do Vale do Taquari.



A chegada de mais uma das maiores empresas do comércio eletrônico do país, a Shopee, reforça a confiança de grandes organizações na infraestrutura oferecida pelo Grupo Betiolo. O complexo já reúne operações de empresas reconhecidas nacionalmente, como Mercado Livre, Rede SIM e Grupo Passarela. Mais do que a ocupação de um novo pavilhão logístico estruturado para receber a empresa, o investimento representa geração de empregos, fortalecimento da economia regional e novas oportunidades para a comunidade.



O crescimento do Complexo Logístico Betiolo acompanha o próprio momento vivido pelo Vale do Taquari, uma região formada por dezenas de municípios e que vem demonstrando forte capacidade de desenvolvimento, atração de investimentos e expansão empresarial. Estrela ocupa uma posição estratégica nesse cenário. Localizado às margens da BR-386, a Estrada da Produção, o município está inserido em uma das principais rotas logísticas do Rio Grande do Sul, conectando importantes regiões produtoras e centros consumidores.



Em um raio de aproximadamente 200 quilômetros, empresas instaladas no complexo têm acesso a algumas das principais cidades e regiões econômicas do Estado. Essa proximidade reduz distâncias, favorece a distribuição e oferece uma vantagem competitiva para empresas que buscam ampliar suas operações. Localização, infraestrutura e acesso aos mercados são fatores determinantes para o sucesso de uma operação em expansão. É justamente nessa combinação que o Complexo Logístico Betiolo encontra um de seus principais diferenciais.



Nos últimos anos, o Grupo Betiolo vem ampliando seus investimentos no segmento imobiliário e logístico, com empreendimentos de alto padrão voltados a grandes operações industriais, logísticas e de distribuição.



O novo contrato com a Shopee representa mais um passo desse movimento e reforça o posicionamento de Estrela e do Vale do Taquari como um território estratégico para empresas que desejam crescer no Rio Grande do Sul.



"O desenvolvimento de uma região acontece quando empresas acreditam nela. Nosso objetivo sempre foi criar uma estrutura capaz de atrair grandes organizações, gerar empregos e contribuir para o crescimento econômico de toda a comunidade", destaca Albino Betiolo Neto, diretor do Grupo Betiolo.