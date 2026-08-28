Do campo à feira: Sicredi chega à Expointer para fortalecer o produtor gaúcho

O Sicredi estará presente na Expointer 2026 com uma missão clara: reforçar seu compromisso histórico com os produtores rurais e apoiar o agronegócio em um dos momentos mais desafiadores das últimas safras. A maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina será, para a instituição, um espaço de escuta, relacionamento e construção de soluções que ajudem o produtor a enfrentar os riscos climáticos e econômicos e a preparar o futuro da propriedade.

A Expointer ocorre em um contexto de recuperação após anos marcados por estiagens sucessivas, enchentes, oscilações de preços, aumento dos custos de produção, juros elevados e maior exposição a eventos climáticos extremos. Mesmo assim, o produtor segue investindo e acreditando no futuro da atividade rural, mas agora com um olhar mais atento à gestão de riscos e à sustentabilidade do negócio. "O gaúcho continua precisando de recursos para produzir, mas cada vez mais busca crédito para proteger sua atividade, aumentar sua resiliência e preparar o futuro da propriedade. Nosso papel é estar ao lado dele na construção dessas soluções", resume o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Nesse cenário, o crédito rural deixa de ser visto apenas como fonte de recursos e passa a ser entendido como instrumento de produção, recuperação e resiliência. O Sicredi chega à feira com foco no Plano Safra 2026/2027, oferecendo linhas para custeio, investimento, comercialização, armazenagem, irrigação, máquinas e equipamentos, além de seguros e outras ferramentas de proteção da atividade agropecuária. A proposta é apoiar o produtor na construção de soluções adequadas à realidade de cada propriedade, considerando diferentes cenários de clima e mercado.

A expectativa da instituição é encontrar, nos corredores da Expointer, um produtor que continua investindo, mas que está muito mais atento à necessidade de combinar crédito, tecnologia, gestão e proteção contra riscos. Além do financiamento para custeio da lavoura ou da produção animal, cresce a procura por soluções ligadas à irrigação, armazenagem, eficiência produtiva, seguro rural e sustentabilidade econômica da propriedade. "Para o Sicredi, crédito, seguro e gestão de risco precisam caminhar juntos", reforça Port.

No Rio Grande do Sul, o Sicredi está presente em 97% dos municípios, com mais de 3 milhões de associados e mais de 690 pontos de atendimento. Em todo o Brasil, reúne mais de 10 milhões de associados e está presente fisicamente em todos os estados e no Distrito Federal. "Na Expointer, essa capilaridade se traduz em proximidade: a instituição estará em três espaços no parque, dedicados ao relacionamento com associados, produtores e visitantes, à apresentação de soluções financeiras e à realização de negócios ao longo dos nove dias de evento", conclui.