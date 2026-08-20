Grupo Betiolo investe mais de R$ 250 milhões em 2.000 veículos de frota corporativa para locação e está entre as maiores locadoras de veículos do Sul do Brasil

O Grupo Betiolo vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória empresarial. Com investimentos superiores a R$ 250 milhões na ampliação da frota destinada à locação corporativa, a empresa projeta alcançar a marca de 2.000 veículos em operação junto aos seus clientes ainda este ano, consolidando-se como uma das principais referências em mobilidade corporativa no Sul do Brasil.



A estratégia do Grupo Betiolo é direcionada exclusivamente ao mercado empresarial, atendendo organizações estruturadas que buscam substituir a compra e a administração de veículos próprios por uma solução completa de terceirização e gestão de frota.



Mais do que disponibilizar automóveis por meio da locação, o Grupo Betiolo oferece uma ferramenta completa de gestão que permite às empresas reduzirem custos, aumentar a liquidez e preservar o capital de giro, ter previsibilidade orçamentária, simplificar processos administrativos e manter seus colaboradores em veículos modernos, seguros e constantemente renovados.



O crescimento também acompanha a expansão de empresas que ampliam suas equipes comerciais e técnicas. Uma frota terceirizada, padronizada, identificada com a marca do cliente e composta por veículos novos fortalece a presença da empresa no mercado, transmite credibilidade e amplia a visibilidade da marca em todas as regiões onde atua.



Além da redução de custos operacionais, a renovação constante dos veículos locados proporciona maior confiabilidade mecânica, menor tempo de indisponibilidade, redução de despesas com manutenção e, principalmente, mais segurança para os colaboradores que realizam deslocamentos diários.



Segundo a direção do Grupo Betiolo, o investimento na expansão da frota destinada aos clientes representa um compromisso de longo prazo com o desenvolvimento das empresas brasileiras. “Nosso compromisso é entregar mais do que veículos. Entregamos gestão, controle, economia e segurança. Investimos pesado para garantir a melhor experiência e apoiar empresas que querem ir mais longe. Acreditamos que mobilidade é mais do que transporte. É estratégia para reduzir custos, proteger pessoas e impulsionar resultados”, afirma Albino Betiolo Neto, diretor do Grupo Betiolo.



Com essa estratégia, o Grupo Betiolo reforça seu posicionamento como especialista em terceirização de frotas e mobilidade corporativa, apoiando empresas do lucro real e organizações em expansão que buscam transformar a gestão de seus veículos em uma vantagem competitiva.



Com atuação consolidada no Rio Grande do Sul, o Grupo Betiolo se destaca pelo atendimento consultivo e humanizado, pelos processos ágeis e por uma operação de locação com frota moderna, entrando agora para o seleto grupo das maiores operações independentes de locação de veículos do Sul do Brasil.