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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 09:39

Banrisul lança nova experiência de Pix em carteiras digitais por meio do Open Finance

Funcionalidade permite realizar pagamentos via Pix sem alternar entre aplicativos

Funcionalidade permite realizar pagamentos via Pix sem alternar entre aplicativos

BANRISUL/ DIVULGAÇÃO/ JC
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Jornal do Comércio
O Banrisul amplia sua atuação em Open Finance e anuncia a disponibilização da Jornada Sem Redirecionamento (JSR), inovação que permite aos clientes realizarem pagamentos pelo Pix diretamente em carteiras digitais e aplicativos de instituições iniciadoras, sem a necessidade de acessar o aplicativo do banco a cada transação.
A novidade proporciona uma experiência mais fluida e conveniente, aproximando o Pix da simplicidade já observada em meios de pagamento digitais amplamente utilizados pelos consumidores. Após uma autorização prévia do cliente, realizada no app do Banrisul, os pagamentos passam a ocorrer de forma integrada, respeitando todos os requisitos de segurança, autenticação e consentimento definidos pelo Banco Central e pelo ecossistema Open Finance.
Com a JSR, clientes do Banrisul poderão utilizar suas contas para realizar pagamentos instantâneos em ambientes digitais, como carteiras (wallets) do Google e Samsung, aplicativos e plataformas habilitadas por iniciadores de pagamento, tornando a experiência mais ágil e reduzindo etapas durante a conclusão das transações.
Segundo o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a iniciativa faz parte de um movimento mais amplo de modernização das jornadas de pagamento via Open Finance, ampliando as possibilidades de uso do Pix e preparando o banco para novas experiências digitais cada vez mais conectadas ao cotidiano dos clientes. “A solução evidencia o posicionamento do Banrisul frente às evoluções do Open Finance, acompanhando as tendências de mercado e as inovações do ecossistema financeiro para oferecer experiências cada vez mais modernas, integradas e alinhadas às necessidades dos clientes”, salientou.
A Jornada Sem Redirecionamento
A JSR é uma funcionalidade do Open Finance que permite que pagamentos sejam iniciados por instituições autorizadas, mediante consentimento do cliente. Na prática, o cliente pode realizar pagamentos e transferências via Pix no ambiente digital da sua instituição de preferência, sem a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos, tornando a experiência mais simples e eficiente.

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