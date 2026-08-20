Banrisul lança nova experiência de Pix em carteiras digitais por meio do Open Finance

O Banrisul amplia sua atuação em Open Finance e anuncia a disponibilização da Jornada Sem Redirecionamento (JSR), inovação que permite aos clientes realizarem pagamentos pelo Pix diretamente em carteiras digitais e aplicativos de instituições iniciadoras, sem a necessidade de acessar o aplicativo do banco a cada transação.
A novidade proporciona uma experiência mais fluida e conveniente, aproximando o Pix da simplicidade já observada em meios de pagamento digitais amplamente utilizados pelos consumidores. Após uma autorização prévia do cliente, realizada no app do Banrisul, os pagamentos passam a ocorrer de forma integrada, respeitando todos os requisitos de segurança, autenticação e consentimento definidos pelo Banco Central e pelo ecossistema Open Finance.
Com a JSR, clientes do Banrisul poderão utilizar suas contas para realizar pagamentos instantâneos em ambientes digitais, como carteiras (wallets) do Google e Samsung, aplicativos e plataformas habilitadas por iniciadores de pagamento, tornando a experiência mais ágil e reduzindo etapas durante a conclusão das transações.
Segundo o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a iniciativa faz parte de um movimento mais amplo de modernização das jornadas de pagamento via Open Finance, ampliando as possibilidades de uso do Pix e preparando o banco para novas experiências digitais cada vez mais conectadas ao cotidiano dos clientes. “A solução evidencia o posicionamento do Banrisul frente às evoluções do Open Finance, acompanhando as tendências de mercado e as inovações do ecossistema financeiro para oferecer experiências cada vez mais modernas, integradas e alinhadas às necessidades dos clientes”, salientou.
A Jornada Sem Redirecionamento
A JSR é uma funcionalidade do Open Finance que permite que pagamentos sejam iniciados por instituições autorizadas, mediante consentimento do cliente. Na prática, o cliente pode realizar pagamentos e transferências via Pix no ambiente digital da sua instituição de preferência, sem a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos, tornando a experiência mais simples e eficiente.